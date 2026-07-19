Thông xe trên Quốc lộ 12, nối 2 tỉnh Lai Châu - Điện Biên

Từ 7h ngày 19/7, trên tuyến Quốc lộ 12, đoạn Km76+250 qua bản Chiềng Chăn, xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu, các phương tiện đã được lưu thông trở lại.

Trước đó, từ ngày 16/7, mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở, cuốn trôi nền đường tại Km76+250, khiến tuyến giao thông huyết mạch nối Lai Châu với Điện Biên bị chia cắt. Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tạm thời để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong thời gian khắc phục sự cố.

Đến nay, sau nhiều ngày huy động nhân lực, máy móc thi công khẩn trương, đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ đã hoàn thành phương án xử lý tạm thời, bảo đảm các phương tiện có thể lưu thông qua khu vực này. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đã thông báo kết thúc việc phân luồng, tổ chức giao thông tạm thời kể từ 7h ngày 19/7.

Điểm sạt lở tại km 76+250 đã được thông xe lúc đầu giờ sáng 19/7.

Ông Hoàng Tiến Quý, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường bộ 1 Lai Châu - đơn vị quản lý, khắc phục sự cố tuyến, cho biết: "Tại km 76+250 trên quốc lộ 12 hiện tại đã được thông xe tạm thời, nhưng chúng tôi vẫn bố trí lực lượng ở đó để điều tiết, hướng dẫn giao thông. Và chúng tôi tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, như gia cố rọ thép, đá hộc, tiếp tục đắp mở rộng nền đường và hoàn thiện các hạng mục tiếp theo theo phương án của Sở Xây dựng".

Mặc dù giao thông đã được khôi phục, song do thời tiết trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng khuyến cáo người dân và các phương tiện khi lưu thông qua khu vực Km76+250 cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, giảm tốc độ và chủ động quan sát để bảo đảm an toàn.