Thông tin về vụ hành khách hoang báo có bom trên máy bay ở Thái Lan

Sau khi một hành khách đã thông báo về việc có bom trên tàu bay, phi hành đoàn đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp an toàn hàng không và thông báo cho bộ phận an ninh tại sân bay đến.

Trên chuyến bay VZ961 ngày 26/9 của Vietjet Thái Lan từ Đà Nẵng đến Bangkok (Thái Lan), một hành khách đã thông báo về việc có bom trên tàu bay.

Phi hành đoàn đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp an toàn hàng không và thông báo cho bộ phận an ninh tại sân bay đến. Sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay Survanabhumi, máy bay đã được kiểm tra kỹ an ninh hành khách và hành lý.

Sân bay Suvarnabhumi ở Thái Lan.

Sau quy trình kiểm tra, nhà chức trách nhanh chóng kết luận là thông tin giả. Các bộ phận liên quan đã một lần nữa thực hiện kiểm tra an ninh máy bay để đảm bảo an toàn tối đa.

Hành khách báo tin giả đã được báo cáo với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. Hãng hàng không khẳng định hoạt động khai thác luôn tuân thủ các quy định an toàn nghiêm ngặt theo chuẩn quốc tế.

Được biết, tất cả hành vi gây rối dẫn đến làm hoang mang hành khách, ảnh hưởng quá trình khai thác của các hãng hàng không sẽ bị xử phạt theo quy định.