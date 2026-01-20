Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thông tin phiên khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIV

  • Thứ ba, 20/1/2026 18:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong ngày khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có 1.586 đại biểu thay mặt cho hơn 5,6 triệu đảng viên toàn Đảng tham dự.

Dai hoi Dang XIV anh 1

Các đại biểu dự phiên khai mạc. Ảnh: TTXVN.

Với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội,” Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc sáng 20/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội.

Dự Đại hội có 1.586 đại biểu thay mặt cho hơn 5,6 triệu đảng viên toàn Đảng. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 163 đồng chí (chiếm tỷ lệ 10,28%); đại biểu được bầu là 353 đồng chí (chiếm tỷ lệ 22,25%); đại biểu được chỉ định là 1.070 đồng chí (chiếm tỉ lệ 67,47%). Đại biểu nam có 1.285 đồng chí, chiếm 81,02%; đại biểu nữ có 301 đồng chí, chiếm tỷ lệ 18,98%.

Đại biểu là người dân tộc thiểu số có 167 đồng chí, chiếm tỉ lệ 10,53%. Có một đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, chiếm 0,06%; 10 đại biểu là Nhà giáo ưu tú, chiếm 0,63%; 10 đại biểu là Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, chiếm 0,63%; 3 đại biểu là Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, chiếm 0,19%.

Tham dự Đại hội có các đại biểu khách mời: 205 đại biểu là khách mời trong nước, bao gồm 128 đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (chính thức và dự khuyết) từ khoá IV đến khoá VIII; 16 đồng chí Phó chủ nhiệm, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đang công tác không là Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII; 41 đồng chí phó trưởng các ban của Đảng ở Trung ương, bí thư, phó bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các đảng uỷ trực thuộc Trung ương nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ hưu đúng tuổi trong năm 2025 do hợp nhất, sáp nhập và không đủ tuổi tái cử; 20 đại biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, thanh niên tiêu biểu.

Tham dự Đại hội có 111 vị đại sứ, đại biện các nước và trưởng đại diện các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Trong phiên khai mạc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên khai mạc Đại hội.

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII, trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Đoàn Thư ký trình bày Thông báo về điện mừng của các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào ta gửi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (lần thứ nhất) với số lượng 559 thư, điện chúc mừng, trong đó có 109 chính đảng, 6 tổ chức quốc tế và khu vực, 16 cá nhân, 122 tổ chức nhân dân và 306 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội phát biểu ý kiến bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn tình cảm hữu nghị, sự hợp tác, quan tâm, cổ vũ, ủng hộ và giúp đỡ quý báu của các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế đã dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân ta; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại đã đề ra, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước, các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế, góp phần vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Buổi chiều ngày 20/1, các đại biểu làm việc tại Đoàn, thảo luận các văn kiện Đại hội.

'Đồng hồ lịch sử đang điểm những khung giờ quyết định trước mốc 2030'

"Đại hội XIV của Đảng ta diễn ra khi đồng hồ lịch sử đang điểm những khung giờ quyết định trước mốc 2030. Chưa bao giờ nguyện ước về một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc lại gần với chúng ta như hôm nay", Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu.

9 giờ trước

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng

Sáng 20/1, phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính.

10 giờ trước

Đại biểu Đại hội XIV trong buổi sáng khai mạc

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Toàn bộ 1.586 đại biểu của đại hội đều có mặt đầy đủ.

11 giờ trước

Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do TTXVN xuất bản, có địa chỉ: https://daihoidang.vn là một chuyên trang quy mô lớn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), bằng 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thế Sự

Đại hội Đảng XIV Tô Lâm Đại hội Đảng Đại hội Đảng XIV Đại hội 14 Đại hội Đảng 14 Tổng Bí thư

    Đọc tiếp

    Tim thay hai cay vang danh roi xuong song Huong hinh anh

    Tìm thấy hai cây vàng đánh rơi xuống sông Hương

    14 phút trước 20:00 20/1/2026

    0

    Đến trưa ngày 20/1, các thành viên Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế đã tìm thấy cây vàng thứ hai, hoàn tất việc tìm kiếm số vàng mà một người dân đánh rơi xuống sông Hương.

    Phat huy quyen lam chu cua Nhan dan trong nhiem ky Dai hoi Dang XIV hinh anh

    Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV

    1 giờ trước 19:00 20/1/2026

    0

    Hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIV, bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TW, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, có bài viết với tựa đề: “Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ Đại hội XIV.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý