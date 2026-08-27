Thông tin mới vụ 150 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Cục An toàn thực phẩm đề nghị khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc sau khi 150 người có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm liên quan bánh mì tại phường An Khê.

Khoảng 150 bệnh nhân có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói và sốt, nghi liên quan đến việc sử dụng bánh mì. Ảnh minh hoạ: Linh huỳnh.

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Gia Lai, yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan bánh mì tại hộ kinh doanh Bin Bin, số 1041 Quang Trung, phường An Khê.

Trước đó, trong khoảng 20h ngày 23/8 đến 21h ngày 24/8, nhiều người mua bánh mì thập cẩm tại hộ kinh doanh Bin Bin về sử dụng. Sau khi ăn không lâu, họ lần lượt xuất hiện đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt.

Tính đến 15h ngày 25/8, khoa Cấp cứu tích cực và Hồi sức chống độc, Trung tâm Y tế An Khê đã tiếp nhận, xử trí 105 trường hợp có triệu chứng đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy và sốt, nghi do ngộ độc thực phẩm.

Chủ hộ kinh doanh Bin Bin cho biết cơ sở bán khoảng 200 ổ bánh mì các loại mỗi ngày, hoạt động từ 6h đến 21h.

Đến ngày 26/8, Sở Y tế tỉnh Gia Lai báo cáo UBND tỉnh, ghi nhận thêm 45 trường hợp nghi ngộ độc, nâng tổng số người liên quan lên 150.

Hiện sức khỏe các trường hợp này ổn định, chưa ghi nhận người diễn biến nặng hoặc không qua khỏi.

Thực phẩm nghi ngờ liên quan vụ việc là bánh mì thập cẩm, gồm pa tê, thịt nguội, chà bông, chả lụa, rau thơm, dưa leo, ớt xay, sốt bơ trứng, nước tương và thịt heo rim.

Lực lượng chức năng đã thu thập mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để kiểm nghiệm. Tuy nhiên, đến nay chưa có kết quả kiểm nghiệm, xét nghiệm nên chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân cũng như tác nhân gây ra các trường hợp nghi ngộ độc.

Trước tình hình này, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế Gia Lai tập trung điều trị cho các bệnh nhân, khẩn trương điều tra dịch tễ và truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân từng ăn bánh mì tại cơ sở này nếu xuất hiện triệu chứng bất thường cần báo ngay cho trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.