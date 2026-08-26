Băng huyết sau sinh, sản phụ 23 tuổi nguy kịch vì căn bệnh quen thuộc

Sản phụ mắc sốt xuất huyết Dengue khi mang thai 39 tuần, sau sinh bị băng huyết, sốc mất máu, suy gan cấp và suy đa cơ quan. Sau 4 lần can thiệp, người bệnh mới hồi phục.

Bệnh nhân được điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) vừa điều trị thành công trường hợp sản phụ N.T.M.L. (23 tuổi, ngụ Đồng Nai) mắc sốt xuất huyết Dengue diễn tiến nặng, biến chứng băng huyết sau sinh, sốc mất máu và suy gan cấp.

Đầu tháng 8, khi đang mang thai 39 tuần và chuẩn bị sinh con đầu lòng, chị L. bất ngờ sốt cao. Người bệnh được đưa đến bệnh viện gần nhà và được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết Dengue. Do đang ở cuối thai kỳ, sản phụ được chuyển đến một bệnh viện chuyên khoa sản tại TP.HCM để tiếp tục theo dõi. Khi có dấu hiệu chuyển dạ, chị được chỉ định mổ lấy thai.

Tuy nhiên, sau sinh, tình trạng sức khỏe của người bệnh diễn tiến xấu nhanh. Chị bị băng huyết sau sinh do đờ tử cung, kèm rối loạn đông máu nặng do suy gan tối cấp.

Dù được truyền nhiều chế phẩm máu, tiểu cầu và phẫu thuật cầm máu, tình trạng xuất huyết vẫn không được kiểm soát hoàn toàn. Người bệnh dần rơi vào sốc mất máu, nhiễm trùng, tổn thương tử cung và suy nhiều cơ quan.

Trước tình trạng nguy kịch, sản phụ được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Khi tiếp nhận, người bệnh hôn mê sâu, huyết áp tụt, phải đặt nội khí quản và thở máy. Xét nghiệm cho thấy số lượng tiểu cầu chỉ còn khoảng 17 G/L, kèm rối loạn đông máu và suy gan nặng, khiến nguy cơ chảy máu tăng cao và việc điều trị trở nên đặc biệt khó khăn.

Bệnh viện đã huy động nhiều chuyên khoa gồm Hồi sức tích cực - Chống độc, Gây mê hồi sức, Sản khoa, Ngoại khoa, Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp mạch cùng tham gia điều trị.

Sản phụ được hồi sức tích cực, truyền máu và các chế phẩm máu, hỗ trợ hô hấp, thay huyết tương, điều trị suy gan, kiểm soát nhiễm trùng và điều chỉnh rối loạn đông máu. Do tử cung tổn thương nặng, nhiễm trùng và chảy máu kéo dài, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt tử cung nhằm kiểm soát nguồn chảy máu, xử lý nhiễm trùng và bảo toàn tính mạng người bệnh.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Trần Quang Huy, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đây là quyết định khó khăn bởi sản phụ còn trẻ và vừa sinh con đầu lòng. Tuy nhiên, trong tình huống tính mạng bị đe dọa, ưu tiên hàng đầu là nhanh chóng kiểm soát chảy máu và ngăn nhiễm trùng tiếp tục tiến triển.

Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh có dấu hiệu cải thiện. Tuy nhiên, sản phụ tiếp tục xuất hiện chảy máu từ một vị trí nằm sâu trong vùng chậu và rơi vào sốc mất máu.

Ê-kíp Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp mạch nhanh chóng chụp mạch để xác định vị trí xuất huyết, sau đó tiến hành nút mạch cầm máu. Can thiệp thành công giúp kiểm soát ổ chảy máu, tránh cho người bệnh phải trải qua thêm một cuộc phẫu thuật mở có nguy cơ cao.

Tính cả quá trình điều trị trước đó và tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sản phụ đã trải qua 4 lần phẫu thuật và can thiệp lớn trong thời gian ngắn.

"Đây là trường hợp đặc biệt phức tạp khi nhiều tình trạng nguy hiểm xảy ra cùng lúc", bác sĩ Huy nói.

Sau hơn 15 ngày điều trị và theo dõi liên tục, sức khỏe chị L. cải thiện rõ rệt. Người bệnh đã tỉnh hoàn toàn, tiếp xúc tốt, tự thở khí trời, có thể vận động, ăn uống và tập chăm sóc bản thân.

Bệnh nhân hồi phục sau 15 ngày điều trị. Ảnh: BVCC.

Tình trạng chảy máu được kiểm soát, các chỉ số sức khỏe dần ổn định. Sản phụ đang được chuẩn bị các điều kiện để xuất viện và dự kiến được hẹn tái khám, tiếp tục quản lý giai đoạn hồi phục tại Phòng khám hậu ICU của Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Bác sĩ Huy cho biết sốt xuất huyết Dengue thường trải qua 3 giai đoạn gồm sốt, nguy hiểm và hồi phục. Giai đoạn nguy hiểm thường xuất hiện từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh. Trong giai đoạn này, người bệnh có thể giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu, tụt huyết áp, xuất huyết hoặc tổn thương các cơ quan.

Ở phụ nữ mang thai, sốt xuất huyết cần được theo dõi chặt chẽ hơn. Khi tiểu cầu giảm và khả năng đông máu bị ảnh hưởng, nguy cơ băng huyết trong hoặc sau sinh có thể tăng. Bệnh cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi.

Đặc biệt, nếu thai phụ chuyển dạ hoặc phải phẫu thuật đúng lúc bệnh đang diễn tiến nặng, việc kiểm soát chảy máu có thể trở nên khó khăn hơn.

Bác sĩ Huy khuyến cáo phụ nữ đang hoặc có kế hoạch mang thai nên chủ động tiêm các vaccine phòng bệnh phù hợp, khám thai định kỳ và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường.

Thai phụ cũng cần chủ động phòng tránh muỗi đốt bằng cách ngủ màn kể cả ban ngày, mặc quần áo dài tay, sử dụng sản phẩm chống muỗi phù hợp và thường xuyên dọn dẹp các vật dụng có nước đọng quanh nhà. Khi xuất hiện sốt trong thai kỳ, người bệnh không nên chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, theo dõi và xử trí kịp thời.