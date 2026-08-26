Mẹ cho con bú dùng thuốc thế nào để không ảnh hưởng đến bé?

Phần lớn thuốc có thể dùng khi cho con bú nếu được lựa chọn và sử dụng đúng cách, giúp mẹ điều trị bệnh mà không cần tự ý ngừng cho bé bú.

Theo ThS.DS Vũ Thị Thanh Tuyền, Đơn nguyên Thông tin thuốc - Dược lâm sàng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, mẹ không nên tự ý mua thuốc, ngưng thuốc hoặc cai sữa khi lo ngại thuốc ảnh hưởng đến con.

Khi cần điều trị, mẹ nên thông báo với bác sĩ hoặc dược sĩ về việc đang cho con bú. Đây là cơ sở để nhân viên y tế lựa chọn thuốc phù hợp, cân nhắc lượng thuốc có thể bài tiết vào sữa và nguy cơ đối với trẻ.

Mẹ đang cho con bú cần thông báo với bác sĩ, dược sĩ trước khi dùng thuốc để được lựa chọn loại phù hợp và hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến trẻ. Ảnh: Shopify.

6 nguyên tắc khi mẹ dùng thuốc

Việc sử dụng thuốc trong giai đoạn cho con bú cần được cân nhắc dựa trên loại thuốc, liều dùng, thời điểm sử dụng cũng như tuổi và tình trạng sức khỏe của trẻ. Mẹ nên:

Tham vấn bác sĩ, dược sĩ: Thông báo rõ đang cho con bú trước khi được kê hoặc mua thuốc.

Dùng đúng liều, đúng thời điểm: Tuân thủ hướng dẫn, không tự ý tăng, giảm liều hoặc kéo dài thời gian điều trị.

Không tự ý ngưng thuốc: Với các bệnh mạn tính, mẹ cần trao đổi với bác sĩ trước khi thay đổi hoặc ngừng thuốc điều trị.

Thận trọng với thuốc không kê đơn và thảo dược: Một số sản phẩm có thể ảnh hưởng đến trẻ hoặc làm thay đổi lượng sữa.

Theo dõi trẻ sau khi mẹ dùng thuốc mới: Đặc biệt trong những ngày đầu, cần chú ý những thay đổi bất thường ở trẻ.

Ưu tiên thuốc có dữ liệu an toàn: Bác sĩ sẽ cân nhắc loại thuốc phù hợp, hiệu quả điều trị và mức độ an toàn khi trẻ tiếp xúc qua sữa mẹ.

Không phải cứ dùng thuốc là phải ngừng cho con bú, mẹ nên tham khảo bác sĩ, dược sĩ để cân nhắc lợi ích điều trị và nguy cơ đối với trẻ. Ảnh: Magnific.

Không phải cứ dùng thuốc là mẹ phải ngừng cho con bú. Một lượng thuốc có thể bài tiết vào sữa mẹ, nhưng mức độ trẻ tiếp xúc phụ thuộc vào loại thuốc, liều dùng, thời điểm sử dụng cũng như tuổi và tình trạng sức khỏe của trẻ.

Do đó, mẹ không nên tự đánh giá mức độ an toàn của thuốc dựa trên tên thuốc hoặc kinh nghiệm từ người khác. Bác sĩ, dược sĩ sẽ cân nhắc giữa lợi ích điều trị cho mẹ và nguy cơ đối với trẻ để lựa chọn phương án phù hợp.

Mẹ cần theo dõi trẻ sau khi dùng thuốc mới, đặc biệt khi bé bú kém, ngủ li bì, phát ban hoặc quấy khóc bất thường. Ảnh: Magnific.

Theo dõi 5 dấu hiệu bất thường ở trẻ

Sau khi mẹ bắt đầu dùng một loại thuốc mới, cần theo dõi trẻ để phát hiện sớm những biểu hiện bất thường. Nếu trẻ xuất hiện các dấu hiệu sau, mẹ nên đưa trẻ đi khám:

Bú kém.

Ngủ li bì bất thường.

Phát ban.

Quấy khóc bất thường.

Những biểu hiện này không nhất thiết do thuốc gây ra nhưng cần được đánh giá để xác định nguyên nhân và xử trí phù hợp.

Theo chuyên gia, mỗi loại thuốc có mức độ an toàn khác nhau khi sử dụng trong thời gian cho con bú. Vì vậy, khi cần điều trị, mẹ nên chủ động thông báo với bác sĩ hoặc dược sĩ về việc đang cho con bú để được tư vấn thuốc phù hợp.

Lựa chọn thuốc đúng cách vừa giúp mẹ điều trị hiệu quả, vừa hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến trẻ. Mẹ không nên tự ý ngưng thuốc điều trị hoặc ngừng cho con bú khi chưa có hướng dẫn từ nhân viên y tế.