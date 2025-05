Thông tin mới về đợt không khí lạnh hiếm gặp

Sáng 10/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Dự báo khoảng chiều và đêm 10/5, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, mở rộng ảnh hưởng đến khắp miền Bắc, miền Trung.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên đêm 9/5, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 9/5 đến 3h ngày 10/5 có nơi trên 90 mm như Nhân Mỹ (Hòa Bình) 151.6 mm, Châu Hội (Nghệ An) 96.4 mm, Tây Sơn (Hà Tĩnh) 159.2 mm, Bắc Trạch (Quảng Bình) 99.4 mm.

Trong ngày và đêm 10/5, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70 mm, có nơi trên 150 mm. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, giật cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Miền Bắc, Bắc Trung Bộ mưa đỉnh điểm trong ngày 10/5.

Dự báo ngày 11/5, mưa giảm nhanh ở miền Bắc. Từ đêm nay đến ngày mai, khu vực này cũng chuyển mát, riêng vùng núi chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, vùng núi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, vùng núi dưới 25 độ.

Thanh Hóa đến Quảng Bình từ hôm nay đến sáng ngày 11/5 tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biển 40-80 mm, có nơi trên 150 mm. Từ đêm nay, khu vực này cũng giảm nhiệt xuống còn 20-23 độ, ban ngày hôm nay, duy trì nhiệt độ từ 30-33 độ.

Khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên sáng nay ít mưa, từ chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

Dự báo trong ngày 11-12/5, khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Khu vực từ Khánh Hòa đến Phú Yên hôm nay nhiều mây, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào cục bộ vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên sáng nay ít mưa, chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Nam Bộ sáng nay ít mưa, chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

Dự báo trong hai ngày 11-12/5, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.