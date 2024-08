Thông tin mới nhất vụ hai vợ chồng bị bắn ở Biên Hòa

Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu. Tuy nhiên, tiên lượng của cả hai đều nặng, người chồng có nguy cơ tử vong rất cao.

Cả hai nạn nhận nhập viện trong tình trạng nguy kịch hỏa khí gây ra. Ảnh: Vân Sơn.

Ngày 30/8, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, BS Nguyễn Trọng Phương, Trưởng tua trực khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, khoa đã tiếp nhận 2 trường hợp là cặp vợ chồng (người vợ 41 tuổi, chồng 37 tuổi) bị bắn bằng súng ở Đồng Nai chuyển đến. Trước đó, cả hai đã được bệnh viện địa phương sơ cứu.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận, hai bệnh nhân bị vết thương do hỏa khí (đạn bắn) gây ra. Trong đó, người chồng bị bắn vào đầu trong tình trạng rất nguy kịch. Các bác sĩ đã cho bệnh nhân thở máy, truyền máu với khối lượng lớn. Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Ngay lập tức người bệnh được đưa vào phòng mổ vào khoảng 10h sáng.

Về tình trạng của người vợ, BS Trọng Phương cho biết, bệnh nhân bị bắn vào vùng bụng. Sau hội chẩn liên chuyên khoa, bệnh nhân cũng được chuyển vào phòng mổ cấp cứu.

Sau phẫu thuật, các bác sĩ đang theo dõi sát diễn tiến của bệnh nhân, tuy nhiên tiên lượng của người chồng rất nặng.

Theo BS Phương, cả hai bệnh nhân đều có tiên lượng nặng. Sau cuộc mổ, các chỉ số sinh hiệu của người vợ đã tương đối ổn định. Tuy nhiên, người chồng bị vết thương nguy hiểm, tiên lượng tử vong rất cao. Hiện cả hai đang được theo dõi, điều trị hậu phẫu, các bác sĩ sẽ đánh giá diễn tiến của người bệnh để có hướng điều trị phù hợp.

Như thông tin Báo Tiền Phong đã đăng, rạng sáng 30/8, do mâu thuẫn tại chợ cá Hóa An, thành phố Biên Hòa, đối tượng Toàn đã dùng súng bắn nhiều phát khiến vợ chồng bà Đỗ Thị Tý bị thương nặng. Sau khi xảy ra vụ việc, các trinh sát hình sự Công an TP Biên Hòa đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng Toàn cùng khẩu súng gây án. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.