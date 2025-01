Thông tin giữ xe của người vi phạm lúc đi cấp cứu là không chính xác

Công an thành phố Hà Nội cho biết thông tin lực lượng Cảnh sát Giao thông giữ xe người vi phạm đi cấp cứu, không đưa đi cấp cứu lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác.

Nội dung đăng tải sai sự thật. Nguồn: Công an Hà Nội.

Ngày 24/1, liên quan đến thông tin trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip với tiêu đề “Chồng đưa vợ đi cấp cứu vội quá không cầm mũ bảo hiểm bị CSGT giữ xe rồi mặc kệ gần 30 phút cũng không ai đưa đi cấp cứu,” Công an thành phố Hà Nội khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Khoảng 8 giờ 30 phút, ngày 14/1, tại khu vực ngã tư Ngọc Hồi-Đỗ Mười thuộc phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội), Tổ công tác đặc biệt số 8, Công an thành phố tiến hành dừng, kiểm tra 1 trường hợp điều khiển xe môtô không đội mũ bảo hiểm, chở phía sau 1 người phụ nữ, xe môtô không có biển kiểm soát, không có gương chiếu hậu.

Quá trình kiểm tra, người điều khiển xe môtô là anh P.V.A (sinh năm 1994, trú tại huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội) không xuất trình được đăng ký xe, giấy phép lái xe.

Sau khi tổ công tác lập biên bản vi phạm, anh P.V.A đọc lại biên bản nhưng không ký và ra ngoài khu vực xử lý vi phạm để ngồi cùng người phụ nữ.

Khoảng 30 phút sau, người phụ nữ có biểu hiện mệt mỏi, Tổ công tác đã gọi xe ôtô taxi G7 và phân công 1 cán bộ trong Tổ công tác đưa 2 người vào Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi đưa 2 người vào bệnh viện, cán bộ trong Tổ công tác đã tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Đối với vi phạm của anh P.V.A, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm hành chính, biên bản niêm phong phương tiện, tạm giữ tang vật, phương tiện đúng theo quy định pháp luật.

Hiện nay, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố đang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc trên để xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, liên quan đến việc xử lý đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật, ngày 23/1, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đậu Thị Tâm (sinh năm 1980; trú tại số 45, ngõ 49 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp của tổ chức, cá nhân" quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Các quyết định được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố phê chuẩn.

Cụ thể, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội phát hiện Đậu Thị Tâm thường xuyên sử dụng tài khoản Tiktok, Facebook “Đậu Thanh Tâm” đăng tải các video clip có nội dung xuyên tạc, bịa đặt việc khám, chữa bệnh của một số bệnh viện tại Hà Nội, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan chức năng và lãnh đạo các cấp...

Tâm còn đăng tải một số video clip với thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận cũng như kêu gọi, kích động người dân phản đối Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Do đó, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước thông tin sai lệch, thường xuyên theo dõi thông tin chính thống, công khai của cơ quan, tổ chức hợp pháp, cơ quan báo chí để cập nhật thông tin chính xác, tránh bị lợi dụng, lôi kéo vào việc chia sẻ, đăng tải thông tin sai sự thật.

