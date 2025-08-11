Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xuất bản

Thông tin chấn động về một huyền thoại nhạc rock

  • Thứ hai, 11/8/2025 16:43 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Người tự xưng là con gái bí mật của giọng ca chính ban nhạc Queen Freddie Mercury sắp ra mắt cuốn tiểu sử mang tên “Love, Freddie”, trong đó có một số thông tin gây chấn động về cố ca sĩ, theo Ladbible.

Freddie Mercury. Ảnh: Ladbible

Người phụ nữ, chỉ xưng tên là B, được cho là có sở hữu một số nhật ký cá nhân của ngôi sao nhạc rock Freddie Mercury. B đã chia sẻ chúng với nhà viết tiểu sử Lesley-Ann Jones để đưa vào cuốn sách Love, Freddie: Freddie Mercury’s Secret Life and Love, ra mắt tháng 9 tới.

Hiện có tin đồn rằng chỉ có những người thân cận của Mercury mới biết về sự tồn tại của người phụ nữ này. Và ông dường như vẫn thường xuyên đến thăm con gái, cũng như duy trì mối quan hệ thân thiết cho đến khi qua đời vào năm 1991.

Trong cuốn sách mới, B tiết lộ bà được thụ thai một cách tình cờ sau một cuộc tình của Mercury với vợ của một người bạn thân vào năm 1976.

Tuy nhiên, Mary Austin, bạn gái cũ và cũng là bạn thân của Mercury, tuyên bố rằng bà thậm chí còn không biết B tồn tại.

Freddie Mercury anh 1

Cuốn sách dự kiến ra mắt ngày 5/9. Ảnh: Amazon.

Đáp trả tuyên bố này, B cho biết: “Tôi rất đau lòng trước lời phản hồi được cho là của Mary Austin. Trong 34 năm, sự thật về cuộc đời của Freddie đã bị bóp méo, xuyên tạc và bị chỉnh sửa. Nhưng bà ấy không nói gì cả, ngoại trừ bình luận về bộ phim Bohemian Rhapsody, mà bà gọi là 'sự phóng túng nghệ thuật'".

“Còn giờ đây, bà ấy chưa đọc cuốn sách, vậy mà bà ấy lại đưa ra tuyên bố như vậy. Tôi không hiểu tại sao”, B cho hay.

Trong cuốn sách, B cũng chia sẻ những khó khăn bà gặp phải sau cái chết của cha mình. Nhà viết tiểu sử Jones đã viết cuốn sách dựa trên 17 cuốn nhật ký viết tay B nói là được cha tặng mình ba tuần trước khi ông qua đời.

B nói trong một tuyên bố: "Tôi không muốn chia sẻ cha mình với cả thế giới. Sau khi ông mất, tôi phải học cách sống chung với những cuộc tấn công nhắm vào ông, những lời xuyên tạc về ông, và với cảm giác rằng cha tôi thuộc về tất cả.

“Tôi đã khóc và thương tiếc cha mình, cùng lúc người hâm mộ trên toàn thế giới thương tiếc Freddie. Ở tuổi 15, mọi thứ thật không dễ dàng. Tôi phải trưởng thành mà không có ông, và sống trọn vẹn những khoảnh khắc và sự kiện quan trọng mà không có sự ủng hộ của ông, B cho hay.

Trong chương mở đầu, một bức thư tay cho biết Mercury "yêu quý và hết lòng" vì con gái. Và mặc dù sự ra đời của B có vẻ "bất thường" hoặc "vô lý" đối với người khác, "điều đó không bao giờ làm giảm đi tình yêu thương và sự chăm sóc con gái của Freddie. “Ông trân trọng tôi như một báu vật”, B bày tỏ.

Ca sĩ ca khúc Bohemian Rhapsody qua đời vào tháng 11 năm 1991 ở tuổi 45 sau khi mắc bệnh viêm phổi phế quản do AIDS.

Trước cuốn tiểu sử này, cuộc đời và sự nghiệp của Mercury, tên khai sinh là Farrokh Bulsara ở Tanzania, đã được biết thông qua nhiều cuốn tiểu sử và bộ phim Bohemian Rhapsody năm 2018 của Rami Malek.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Sách mới về hậu trường lưu diễn của nhóm Queen

Cuốn “Queen: The Neal Preston Photographs” giới thiệu hơn 200 hình ảnh về ban nhạc Queen kèm lời tựa của hai thành viên nhóm là Brian May và Roger Taylor.

09:52 8/11/2020

17 cuốn nhật ký tiết lộ bí mật động trời của một huyền thoại nhạc rock

Ngôi sao huyền thoại của Queen từng có con ngoài ý muốn với vợ của bạn thân, theo tiểu sử “Love, Freddie” sắp ra mắt, được viết dựa trên 17 cuốn nhật ký của ông.

08:21 28/5/2025

Nhóm Queen không muốn làm tiếp ‘Bohemian Rhapsody 2’

Bất chấp thành công tại phòng vé và nhiều giải thưởng danh giá của tác phẩm điện ảnh hồi cuối 2018, nhóm nhạc rock lừng danh nước Anh chưa có ý định làm thêm phim về bản thân.

00:00 10/5/2020

Minh Hoa

Freddie Mercury Freddie Mercury ban nhạc Queen Bohemian Rhapsody

    Đọc tiếp

    Mo vang cho thieu nhi hinh anh

    Mỏ vàng cho thiếu nhi

    2 giờ trước 14:53 11/8/2025 Xuất bản Xuất bản

    0

    Tác phẩm “Ronia, con gái của tướng cướp”, qua bản dịch Nguyễn Bích Lan, đưa độc giả bước vào thế giới phiêu lưu giàu tình thương, nơi trẻ thơ có thể cảm hóa tâm hồn xấu xa nhất.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý