Thông tin chấn động về một huyền thoại nhạc rock

Người tự xưng là con gái bí mật của giọng ca chính ban nhạc Queen Freddie Mercury sắp ra mắt cuốn tiểu sử mang tên “Love, Freddie”, trong đó có một số thông tin gây chấn động về cố ca sĩ, theo Ladbible.

Freddie Mercury. Ảnh: Ladbible

Người phụ nữ, chỉ xưng tên là B, được cho là có sở hữu một số nhật ký cá nhân của ngôi sao nhạc rock Freddie Mercury. B đã chia sẻ chúng với nhà viết tiểu sử Lesley-Ann Jones để đưa vào cuốn sách Love, Freddie: Freddie Mercury’s Secret Life and Love, ra mắt tháng 9 tới.

Hiện có tin đồn rằng chỉ có những người thân cận của Mercury mới biết về sự tồn tại của người phụ nữ này. Và ông dường như vẫn thường xuyên đến thăm con gái, cũng như duy trì mối quan hệ thân thiết cho đến khi qua đời vào năm 1991.

Trong cuốn sách mới, B tiết lộ bà được thụ thai một cách tình cờ sau một cuộc tình của Mercury với vợ của một người bạn thân vào năm 1976.

Tuy nhiên, Mary Austin, bạn gái cũ và cũng là bạn thân của Mercury, tuyên bố rằng bà thậm chí còn không biết B tồn tại.

Cuốn sách dự kiến ra mắt ngày 5/9. Ảnh: Amazon.

Đáp trả tuyên bố này, B cho biết: “Tôi rất đau lòng trước lời phản hồi được cho là của Mary Austin. Trong 34 năm, sự thật về cuộc đời của Freddie đã bị bóp méo, xuyên tạc và bị chỉnh sửa. Nhưng bà ấy không nói gì cả, ngoại trừ bình luận về bộ phim Bohemian Rhapsody, mà bà gọi là 'sự phóng túng nghệ thuật'".

“Còn giờ đây, bà ấy chưa đọc cuốn sách, vậy mà bà ấy lại đưa ra tuyên bố như vậy. Tôi không hiểu tại sao”, B cho hay.

Trong cuốn sách, B cũng chia sẻ những khó khăn bà gặp phải sau cái chết của cha mình. Nhà viết tiểu sử Jones đã viết cuốn sách dựa trên 17 cuốn nhật ký viết tay B nói là được cha tặng mình ba tuần trước khi ông qua đời.

B nói trong một tuyên bố: "Tôi không muốn chia sẻ cha mình với cả thế giới. Sau khi ông mất, tôi phải học cách sống chung với những cuộc tấn công nhắm vào ông, những lời xuyên tạc về ông, và với cảm giác rằng cha tôi thuộc về tất cả.

“Tôi đã khóc và thương tiếc cha mình, cùng lúc người hâm mộ trên toàn thế giới thương tiếc Freddie. Ở tuổi 15, mọi thứ thật không dễ dàng. Tôi phải trưởng thành mà không có ông, và sống trọn vẹn những khoảnh khắc và sự kiện quan trọng mà không có sự ủng hộ của ông, B cho hay.

Trong chương mở đầu, một bức thư tay cho biết Mercury "yêu quý và hết lòng" vì con gái. Và mặc dù sự ra đời của B có vẻ "bất thường" hoặc "vô lý" đối với người khác, "điều đó không bao giờ làm giảm đi tình yêu thương và sự chăm sóc con gái của Freddie. “Ông trân trọng tôi như một báu vật”, B bày tỏ.

Ca sĩ ca khúc Bohemian Rhapsody qua đời vào tháng 11 năm 1991 ở tuổi 45 sau khi mắc bệnh viêm phổi phế quản do AIDS.

Trước cuốn tiểu sử này, cuộc đời và sự nghiệp của Mercury, tên khai sinh là Farrokh Bulsara ở Tanzania, đã được biết thông qua nhiều cuốn tiểu sử và bộ phim Bohemian Rhapsody năm 2018 của Rami Malek.