Thông điệp Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi đến Diễn đàn Kinh tế Mùa thu

Phát biểu khai mạc phiên toàn thể cấp cao tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) ngày 28/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh không một quốc gia nào có thể phát triển nhanh và bền vững nếu đứng riêng lẻ; không một thách thức toàn cầu nào có thể được giải quyết hiệu quả chỉ bằng những nỗ lực đơn phương. Vì vậy, Việt Nam sẵn sàng hợp tác để cùng phát triển; đổi mới để cùng tạo ra giá trị; và hành động vì một tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững.

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ mong muốn các đối tác quốc tế không chỉ "đầu tư tại Việt Nam", mà "đầu tư cùng Việt Nam"; không chỉ "sản xuất tại Việt Nam", mà còn cùng nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo những chuỗi giá trị mới có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn trân trọng những ý kiến tâm huyết của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đối với mỗi đề xuất khả thi, Chính phủ sẽ chỉ định đầu mối xử lý rõ ràng; đối với mỗi dự án tiềm năng, sẽ có lộ trình thúc đẩy cụ thể; đối với mỗi vướng mắc chính đáng, sẽ xác định rõ cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời.

Trong phiên đối thoại với ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ngay sau đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhìn nhận thế giới đang bước vào một giai đoạn biến động và chuyển đổi sâu sắc, đặt ra ba thách thức cho Việt Nam và các quốc gia. Tuy nhiên, theo người đứng đầu Chính phủ, thế giới càng bất định, Việt Nam càng phải chủ động về chiến lược, củng cố nội lực và mở rộng hợp tác.

Để bảo đảm tự chủ chiến lược, Thủ tướng cho biết Việt Nam xác định phải dựa vào nội lực, nâng cao sức mạnh tự cường của đất nước, đặc biệt là năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Lãnh đạo Chính phủ tin rằng khi Việt Nam có nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, ổn định vững chắc, chắc chắn sẽ tăng cường năng lực tự chủ, tự cường và càng đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Theo Thủ tướng, với lợi thế của nền kinh tế đi sau, độ mở cao và khả năng thích ứng nhanh, Việt Nam có điều kiện tiếp thu công nghệ, mô hình tiên tiến, rút ngắn lộ trình phát triển và biến những chuyển dịch của kinh tế thế giới thành động lực đổi mới, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh nền kinh tế. Ông nhấn mạnh sự kết hợp giữa con người, năng lực sản xuất, thị trường và nguồn lực tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam không chỉ tiếp nhận đầu tư và công nghệ, mà ngày càng có khả năng tham gia tạo ra giá trị, công nghệ và các động lực tăng trưởng mới.

Kết thúc phiên đối thoại, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ mong muốn thành công của các đối tác quốc tế song hành với sự phát triển của đất nước Việt Nam. Ông kêu gọi các đối tác cùng hợp tác chặt chẽ để đầu tư cho công nghệ, cho con người và cho tương lai; cùng tạo dựng những quan hệ hợp tác bền vững, mang lại hiệu quả, kết quả trên thực tế, cùng có lợi và có trách nhiệm với cộng đồng.

Trước những biến động khó lường của thế giới, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam càng phải chủ động về chiến lược, củng cố nội lực và mở rộng hợp tác quốc tế.

Thủ tướng đề nghị WEF và các đối tác hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực tiếp nhận, ứng dụng và làm chủ công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược.

Sáng 28/10, Thủ tướng tham dự phiên toàn thể cấp cao trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 - Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu (AEF 2026) tại TP.HCM.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.