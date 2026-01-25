Thông điệp chính trị đằng sau chiếc kính râm của Tổng thống Pháp

Chiếc kính râm phản quang mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đeo tại Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ hôm 20/1 đã trở thành một tâm điểm chú ý theo cách mà những bài hùng biện cũng khó sánh kịp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos, Thuỵ Sĩ hôm 20/1. Ảnh: Reuters

Điện Elysee cho biết, ông Macron đeo kính là do ông đang phải điều trị một vấn đề ở mắt phải. Theo lời Tổng thống Pháp, tình trạng này hoàn toàn bình thường và không gây nguy hiểm.

Dù vậy, món đồ phụ kiện này đã thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông quốc tế cũng như giới lãnh đạo thế giới, trong đó có ông Trump. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra ở Davos ngày 21/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là cặp kính "rất đẹp" nhưng cũng đặt câu hỏi về lý do ông Macron sử dụng chúng.

"Tôi đã thấy ông Macron hôm qua, với cặp kính râm rất đẹp", ông Trump nói, rồi đột ngột đổi tông giọng. "Chuyện gì xảy ra thế này?".

Giới quan sát nhận định, những tương tác này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai quốc gia đang có nhiều bất đồng về các vấn đề kinh tế và định hướng tương lai của khối NATO.

Theo Văn phòng Tổng thống Pháp, chiếc kính được sản xuất bởi hãng Henry Jullien - một thương hiệu thời trang lâu đời của Pháp. Đó là mẫu Pacific S 01, thuộc phân khúc cao cấp, có giá bán lẻ 659 euro (khoảng 775 USD ) trên trang web chính thức của nhà sản xuất. Sau khi ông Macron xuất hiện với chiếc kính này trong bài phát biểu được đánh giá là đầy sức thuyết phục, sản phẩm nhanh chóng rơi vào tình trạng “cháy hàng”.

Tận dụng sự chú ý hiếm có từ truyền thông, hãng Henry Jullien đã lập riêng một trang web, thừa nhận rằng “nền tảng bán hàng trực tuyến của chúng tôi đang ghi nhận lượng truy cập và yêu cầu ở mức đặc biệt cao”. Ngay sau khi hình ảnh này lan truyền, trang web của hãng đã ghi nhận lượng truy cập đột biến dẫn đến tình trạng ngưng trệ trong nhiều giờ.

"Hiệu ứng Macron" cũng lan nhanh sang thị trường tài chính: cổ phiếu của công ty mẹ iVision Tech SpA (Italy) đã tăng vọt trên sàn chứng khoán Milan, từ mức 1,51 euro ( 1,78 USD ) mỗi cổ phiếu vào thời điểm Tổng thổng Pháp có bài phát biểu đầu tuần này, chạm mốc 2,63 euro ( 3,10 USD ) vào ngày 23/1.

Ông Stefano Fulchir, Chủ tịch iVision Tech (đơn vị sở hữu thương hiệu kính Henry Jullien), cho biết ông rất bất ngờ khi thấy Tổng thống Macron sử dụng sản phẩm của công ty. Ông cũng bày tỏ sự tự hào khi sản phẩm của thương hiệu được nhà lãnh Pháp lựa chọn.

Theo thông tin từ phía công ty, văn phòng của Tổng thống Macron đã liên hệ mua 2 cặp kính dòng Pacific S 01 Double Gold (có giá 659 euro mỗi cặp) vào năm 2024. Một cặp được dùng làm quà tặng ngoại giao tại hội nghị G20 và cặp còn lại dành cho cá nhân ông. Đáng chú ý, phía Tổng thống đã từ chối nhận kính dưới hình thức quà tặng mà chủ động thanh toán toàn bộ chi phí.

Ý nghĩa của chiếc kính râm

Việc đeo kính râm trong nhà thường gây ra nhiều ý kiến trái chiều về mặt hình ảnh, nhưng đối với ông Macron, sự thay đổi này nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Bà Cristina Archetti, chuyên gia truyền thông chính trị tại Đại học Oslo, đánh giá ngoại hình mới của ông rất thu hút. Nhiều nhà quan sát cho rằng, ở độ tuổi 48, sự xuất hiện của Tổng thống Pháp mang lại cảm giác trẻ trung và sắc sảo hơn nhiều so với những hình ảnh chính trị gia truyền thống. Điểm nhấn là tròng kính màu xanh lam của ông được nhận xét là rất phù hợp với không gian hội nghị tại Davos.

Trong trường hợp này, ngoại hình đã trở thành một phần trong thông điệp chính trị của ông Macron. Theo chuyên gia Archetti, những hình ảnh có chất lượng thị giác tốt thường tạo ra tác động mạnh mẽ đến công chúng.

Việc cộng đồng mạng so sánh ông Macron thành các nhân vật mạnh mẽ trong loạt phim bom tấn như Terminator hay James Bond cho thấy cách công chúng nhìn nhận ông: một chính trị gia có phong thái tự tin và khả năng kiểm soát.

Bà Archetti nhận xét rằng hình ảnh này khác biệt so với phong cách chính trị gia truyền thống, mang lại vẻ ngoài hiện đại và phong cách hơn, tương tự như các nhân vật trên phim ảnh. Điều này giúp ông xây dựng một biểu tượng cá nhân riêng biệt và thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên, việc chính trị gia đeo kính râm cũng có những mặt hạn chế. Vì các nhà lãnh đạo cần sự tin tưởng của cử tri, việc che đi đôi mắt đôi khi bị coi là biểu hiện của sự thiếu gần gũi hoặc không minh bạch.

Theo chuyên gia Marco Bohr, kính râm vốn không phải là phụ kiện quen thuộc trong chính trị vì nó dễ tạo ra cảm giác lạnh lùng và xa cách.

Trong lịch sử chính trị hiện đại, việc các nhà lãnh đạo đeo kính râm thường chỉ được công chúng chấp nhận nếu đi kèm với một lý do hoặc bối cảnh phù hợp.

Tổng thống Joe Biden thường đeo kính phi công khi hoạt động ngoài trời nắng, hay ông Bill Clinton từng đeo kính râm khi biểu diễn saxophone trên truyền hình. Những hình ảnh này giúp họ trông phóng khoáng và kết nối tốt hơn với văn hóa đại chúng.

Trong bối cảnh hội nghị Davos đầy căng thẳng, lựa chọn của ông Macron trở nên đặc biệt hơn. Thay vì chọn những phương án "an toàn" như miếng che mắt y tế hay loại kính râm thông thường, ông lại chọn kính kiểu phi công. Theo ông Marco Bohr, đây là loại kính tượng trưng cho khả năng kiểm soát và dẫn dắt tình huống.

Trong hoàn cảnh này, chiếc kính râm của ông Macron không chỉ là một phụ kiện cá nhân mà còn mang ý nghĩa về mặt hình ảnh chính trị. Lựa chọn này cho thấy sự sẵn sàng thay đổi phong cách thông thường của một nhà lãnh đạo châu Âu.

Việc sử dụng kính kiểu phi công giữa những biến động địa chính trị gợi lên hình ảnh một người đang trực tiếp điều hành và kiểm soát tình hình. Thay vì chỉ là một vật dụng để che mắt, chiếc kính đã trở thành công cụ để truyền tải thông điệp về sự tự tin, khả năng làm chủ và mong muốn khẳng định vị thế của ông trong các cuộc đối thoại quốc tế.