Thông báo khẩn về ổ dịch virus Hanta, Singapore cách ly 2 người

Giới chức nhiều nước đồng loạt truy vết hành khách và người tiếp xúc gần sau vụ bùng phát virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius.

Hình ảnh từ máy bay không người lái ghi lại tàu du lịch MV Hondius rời cảng Praia (Cape Verde) ngày 6/5, trên tàu có các hành khách nghi nhiễm virus Hanta. Ảnh: Reuters.

Các quốc gia trên thế giới đang khẩn trương truy vết và giám sát y tế sau vụ bùng phát virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius khiến 3 người không qua khỏi.

Trong khi con tàu vẫn đang hướng tới Tenerife, thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha, giới chức nhiều nước đã bắt đầu thông báo tìm kiếm những hành khách từng có mặt trên tàu và các trường hợp tiếp xúc gần, do lo ngại virus có thể âm thầm lan rộng khi một số người đã rời tàu trước thời điểm ổ dịch được phát hiện.

Theo đơn vị vận hành Oceanwide Expeditions, toàn bộ hành khách xuống tàu tại đảo St. Helena ở Nam Đại Tây Dương hôm 24/4 đã được liên lạc. Nhóm này đến từ ít nhất 12 quốc gia khác nhau, trong đó có công dân Anh và Mỹ. Đáng chú ý, ca nhiễm virus Hanta đầu tiên chỉ được xác nhận vào đầu tháng 5, tức nhiều ngày sau khi một số hành khách đã trở về nước.

Tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết đang theo dõi sát diễn biến vụ việc và đánh giá nguy cơ với người dân hiện ở mức “cực kỳ thấp”. Theo ABC News, CDC đã phân loại ổ dịch này vào tình trạng khẩn cấp “cấp độ 3”.

Nhiều bang tại Mỹ cũng bắt đầu theo dõi các hành khách từng có mặt trên tàu. Bang Georgia hiện giám sát hai cư dân dù chưa xuất hiện triệu chứng, Arizona ghi nhận một trường hợp tương tự, còn California được cho là đang theo dõi thêm một số người liên quan. Giới chức Texas cũng xác nhận hai hành khách đã trở về Mỹ trước thời điểm ổ dịch được phát hiện.

Không chỉ Mỹ, nhiều quốc gia khác cũng nhanh chóng kích hoạt các biện pháp theo dõi y tế. Singapore hiện cách ly và xét nghiệm hai cư dân từng ở trên tàu. Canada ghi nhận ba người liên quan đến chuyến đi, gồm hai hành khách trở về trước thời điểm công bố ổ dịch và một người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân có triệu chứng. Tất cả hiện chưa xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Tại châu Âu, một công dân Thụy Sĩ từng tham gia hành trình trên MV Hondius đã có kết quả dương tính sau khi nhập viện. Một công dân Đan Mạch cũng được yêu cầu tự cách ly như biện pháp phòng ngừa. Trong khi đó, giới chức Pháp cho biết một công dân nước này từng tiếp xúc với người mắc bệnh hiện chưa có triệu chứng.

Các động thái giám sát được triển khai trong bối cảnh giới chức y tế lo ngại virus có thể tiếp tục lan rộng, do nhiều hành khách đã rời tàu trước khi ổ dịch được phát hiện. Theo Reuters, vụ bùng phát trên MV Hondius đã khiến một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức không qua khỏi. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hiện ghi nhận 5 ca xác nhận nhiễm virus Hanta cùng 3 trường hợp nghi nhiễm liên quan đến chuyến tàu này.

Điều khiến giới chức y tế đặc biệt chú ý là chủng virus được phát hiện lần này là Andes, một biến thể hiếm có khả năng lây truyền từ người sang người. Dù vậy, WHO vẫn đánh giá nguy cơ đối với cộng đồng hiện ở mức thấp.

“Đây không phải là virus corona, đây là một loại virus hoàn toàn khác”, bà Maria Van Kerkhove, Giám đốc quản lý dịch bệnh và đại dịch của WHO, nhấn mạnh trong cuộc họp báo ngày 7/5. Theo bà, tình hình hiện tại "không giống như sáu năm trước" (PV: ám chỉ đại dịch Covid-19).

WHO hiện xây dựng hướng dẫn cụ thể cho việc xử lý nhóm hành khách còn lại trên tàu khi cập cảng quần đảo Canary vào cuối tuần này. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có hành khách nào trên tàu xuất hiện triệu chứng bệnh.

Song song với hoạt động truy vết, Oceanwide Expeditions đang rà soát toàn bộ thông tin của hành khách và thủy thủ đoàn đã lên xuống tàu kể từ ngày 20/3. Cặp vợ chồng người Hà Lan, được cho là những ca bệnh đầu tiên trong ổ dịch này, đã lên tàu từ ngày 1/4.

Hãng hàng không KLM cho biết người phụ nữ Hà Lan đã được đưa xuống máy bay tại Johannesburg hôm 25/4 do tình trạng sức khỏe chuyển nặng và không qua khỏi trước khi kịp trở về quê nhà. Theo đài RTL, một tiếp viên từng tiếp xúc với bà hiện cũng phải nhập viện ở Amsterdam vì xuất hiện triệu chứng nghi ngờ nhiễm virus Hanta.

Ngày 6/5, ba bệnh nhân đã được sơ tán khỏi tàu để điều trị. Hai người hiện nhập viện tại Hà Lan, trong khi một trường hợp khác được chuyển tới Đức để tiếp tục theo dõi y tế.

Hanta là nhóm virus thường lây truyền từ loài gặm nhấm sang người, chủ yếu qua việc tiếp xúc với nước tiểu, phân hoặc nước bọt của chuột mang mầm bệnh. Trong đa số trường hợp, virus không lây từ người sang người. Tuy nhiên, chủng Andes được xem là ngoại lệ hiếm hoi từng ghi nhận khả năng lây truyền giữa người với người trong một số đợt bùng phát trước đây.