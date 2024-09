Thông báo khẩn về bão số 3 Yagi

Sáng 3/9, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế phát văn bản khẩn gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan về việc chủ động ứng phó với bão số 3 và gió mạnh trên biển.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia sáng 3/9, bão Yagi đã đi vào vùng bắc biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2024. Dự báo từ 4 đến 6/9, bão số 3 có thể đạt cấp bão rất mạnh trên khu vực đông bắc biển Đông, gió mạnh tối đa có thể lên tới cấp 12-13, giật cấp 16 vùng gần tâm bão, sóng cao từ 5-7 m, biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Để chủ động ứng phó với bão số 3, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế yêu cầu Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các đơn vị, địa phương theo dõi sát diễn biến của bão, gió mạnh, sóng lớn trên biển những ngày tới.

Lực lượng chức năng phải thông báo ngay cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền (bao gồm cả tàu vận tải, bãi ngang ven biển) biết diễn biến của bão số 3, gió mạnh trên biển để chủ động sản xuất và phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Các địa phương yêu cầu người dân khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa hè còn lại theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, có phương án bảo vệ diện tích lúa chín chưa thu hoạch xong.

Tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên cập nhật báo cáo về văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.

