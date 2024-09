Bão Yagi tiến vào Biển Đông, miền Bắc oi bức

Dự báo thời tiết ngày 3/9, khoảng chiều và đêm nay, bão Yagi đi vào Biển Đông. Trên đất liền, miền Bắc có mây, ngày nắng oi bức, tối có mưa rào và giông vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay bão Yagi gần Biển Đông đang mạnh lên.

Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, thời tiết miền Bắc oi bức vào buổi chiều. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Hồi 19h ngày 2/9, vị trí tâm bão Yagi ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 122,3 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông đảo Lu-Giông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, khoảng 20 km/h.

Dự báo khoảng chiều và đêm nay (3/9) bão Yagi đi vào Biển Đông. Từ chiều nay vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật trên cấp 11; biển động mạnh.

Trên đất liền, thời tiết hôm nay, miền Bắc có mây, ngày nắng, chiều oi bức, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, nhiệt độ từ 25-35 độ.

Miền Trung có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung ở phía Nam). Nhiệt độ từ 25-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, chiều và tối có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ Tây Nguyên từ 21-31 độ; nhiệt độ Nam Bộ từ 24-32 độ.

Dự báo thời tiết 3/9 chi tiết các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, phía Bắc có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Hà Nội: Ngày nắng, chiều oi bức, đêm không mưa. Nhiệt độ từ 27-35 độ.

Sapa (Lào Cai): Ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông. Xác suất mưa: 20-30%. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 – 23 độ.

TP. Hạ Long (Quảng Ninh): Ngày nắng, đêm không mưa. Xác suất mưa: 20-30%. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 – 33 độ.

TP. Huế (Thừa Thiên Huế): Ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và giông. Xác suất mưa: 60-70%. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 – 34 độ.

TP. Đà Nẵng: Ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và giông. Xác suất mưa: 65-75%. Gió Đông 2-3m/s. Nhiệt độ từ 25 – 34 độ.

TP. Quy Nhơn (Bình Định): Ngày nắng, chiều và tối có lúc có mưa rào và giông. Xác suất mưa: 70-80%. Gió Tây Nam 2-4m/s. Nhiệt độ từ 25 – 35 độ.

TP. Nha Trang (Khánh Hòa): Ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và giông. Xác suất mưa: 65-75%. Gió Tây Nam 2-4m/s. Nhiệt độ từ 25 – 33 độ.

TP. Đà Lạt (Lâm Đồng): Chiều và tối có mưa vừa, mưa to và giông. Xác suất mưa: 80-90%. Gió tây nam 2-3m/s. Nhiệt độ từ 16 – 25 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Chiều và tối có mưa vừa, mưa to và giông. Xác suất mưa: 70-80%. Gió tây nam 2-3m/s. Nhiệt độ từ 24 – 33 độ.

TP. Cần Thơ: Chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và giông. Xác suất mưa: 70-80%. Gió tây nam 2-3m/s. Nhiệt độ từ 24 – 32 độ.