Thời tiết ngày 20/8: Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa rào và dông

  • Thứ ba, 19/8/2025 22:50 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Thời tiết ngày 20/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm 19 và ngày 20/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.      

Thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm 19 và ngày 20/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Đêm 20 và ngày 21/8, khu vực này khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Cùng thời điểm, khu vực từ Nghệ An đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, đêm 19 và ngày 20/8 có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

du bao thoi tiet anh 1

Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông.

Đêm 20 và ngày 21/8, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, khoảng đêm 21-23/8 có khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ khoảng ngày 26-28/8, khả năng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Nghệ An đến Huế, ngày 22-23/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chiều và tối). Từ khoảng ngày 26-28/8, khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, ngày 22-28/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung chiều và tối).

Các khu vực khác: có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết chi tiết các vùng đêm 19, ngày 20/8

TP Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

  • Thanh Hóa

    Thanh Hóa
    • Diện tích: 11.130,2 km²
    • Dân số: 3.712.600 (2016)
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 1 thị xã, 24 huyện
    • Mã điện thoại: 237
    • Biển số xe: 36

