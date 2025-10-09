Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thời tiết miền Bắc những ngày tới

  • Thứ năm, 9/10/2025 06:35 (GMT+7)
Các tỉnh miền Bắc sẽ có khoảng 4-5 ngày trời nắng ráo, ít mưa, khoảng 13/10, miền Bắc có thể đón mưa rải rác nhưng ít khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Miền Bắc hôm nay ngày nắng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ.Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Thoi tiet Ha Noi 9/10 anh 1

Miền Bắc hôm nay trời nắng nhẹ, thuận lợi cho công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Dự báo trong 4-5 ngày tới, miền Bắc tiếp tục ngày nắng, ít mưa, gió nhẹ. Từ khoảng 13-14/10, miền Bắc có thể xuất hiện mưa rào rải rác, xen lẫn với nắng gián đoạn, ít khả năng xuất hiện mưa lớn trên diện rộng.

Dù thời tiết nắng ráo, diễn biến lũ trên các sông miền Bắc vẫn phức tạp và ở mức cao. Trong đêm qua, lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy, sông Trung (Lạng Sơn) tại trạm Hữu Lũng đang xuống nhưng vẫn ở mức cao. Lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang lên, riêng lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn đang dao động ở mức đỉnh.

Dự báo trong ngày và đêm nay, lũ trên các sông tiếp tục xuống, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy ở mức báo động (BĐ) 2, tại trạm Đáp Cầu ở trên mức BĐ3 là 0,5 m; mực nước trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn ở mức trên BĐ3 là 1,2 m, tại trạm Phủ Lạng Thương ở mức trên BĐ3 là 0,7 m, lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng ở trên BĐ3 khoảng 3 m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn còn có thể kéo dài trong 2-3 ngày tới.

Khu vực Thanh Hoá đến Hà Tĩnh hôm nay nắng gián đoạn, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ. Dự báo khu vực này trong khoảng 4-5 ngày tới ít mưa, gió nhẹ,

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, duyên hải Nam Trung BộNam Bộ hôm nay có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 15-40 mm, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa trên 80 mm.

Tây Nguyên trong chiều và tối nay cũng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ xảy ra mưa to với lượng mưa từ 10 tới 30 mm, có nơi mưa to trên 60 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại nơi vùng trũng, thấp.

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

    Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương

    Cơ quan khí tượng phát bản tin mới nhất về lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương gây ngập lụt diện rộng, đồng thời cảnh báo sạt lở tại 5 tỉnh miền Bắc.

