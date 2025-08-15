Thời tiết hôm nay 15/8: Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác

Thời tiết ngày mai 15/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm 14/8 và ngày 15/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Đêm 15/8 và ngày 16/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắc, đêm 14/8 và ngày 15/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Đêm 15/8 và ngày 16/8, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng từ chiều ngày 15/8 khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ đêm 16/8 đến ngày 24/8, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng từ đêm 16-18/8 khu vực Đông Bắc Bộ khả năng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm 16-17/8 khả năng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ khoảng ngày 18/8 mưa giảm dần.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, từ đêm 16-17/8 khả năng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: từ đêm 16-17/8 khả năng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; sau chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết chi tiết các vùng đêm 14, ngày 15/8

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.