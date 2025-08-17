Thời tiết đêm 17/8: Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có nơi mưa trên 250 mm

Lũ quét, sạt lở đất có thể uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 17/8 đến ngày 20/8, xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm trên đất liền và trên biển.

Mưa lớn bao trùm nhiều khu vực

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ chiều tối 17/8 đến đêm 18/8, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-110 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm.

Từ chiều tối 17/8 đến ngày 18/8, khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Từ ngày 18/8 đến ngày 19/8, phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-120 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm.

Ngoài ra, đêm 17/8 và ngày 18/8, khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm; khu vực phía Đông Bắc Bộ đêm 17/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 3 Cảnh báo:

Từ đêm 19/8 đến sáng 20/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Từ nay đến cuối năm 2025, dự báo có khoảng 3-4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào​ đất liền. Ảnh: TTXVN phát.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở 7 tỉnh Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ

Ngày 17/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 17/8 có nơi trên 80 mm như: trạm Vinh (Nghệ An) 201mm, trạm Hồ Khe Cò (Hà Tĩnh) 81 mm,...

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 16 giờ 30 phút đến 22h30 ngày 17/8, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 90mm; khu vực các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hoà tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như Cao Bằng, Thái Nguyên, Lâm Đồng từ 10-30 mm, có nơi trên 60 mm; Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt tại các xã/phường: Ba Vinh, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Khánh Cường, Mộ Đức, Đức Phổ, Tây Trà Bồng; Ba Dinh, Ba Động, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Xa, Bình Minh, Cà Đam, Đông Trà Bồng, Nguyễn Nghiêm, Phước Giang, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Mai, Tây Trà, Thanh Bồng, Thiện Tín, Trà Bồng, Trà Giang, Trường Giang; (tỉnh Quảng Ngãi);

Tam Kim; Bạch Đằng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Ca Thành, Cần Yên, Cô Ba, Cốc Pàng, Hòa An, Hưng Đạo, Huy Giáp, Khánh Xuân, Lý Bôn, Minh Tâm, Nam Quang, Nguyên Bình, P. Thục Phán, Phan Thanh, Sơn Lộ, Thành Công, Thanh Long, Thông Nông, Tĩnh Túc, Trường Hà, Xuân Trường, Yên Thổ (tỉnh Cao Bằng);

Ba Bể, Bằng Thành, Bằng Vân, Cao Minh, Chợ Đồn, Chợ Rã, Đồng Phúc, Nà Phặc, Nam Cường, Ngân Sơn, Nghiên Loan, Phong Quang, Phúc Lộc, Quảng Bạch, Thượng Minh (tỉnh Thái Nguyên);

Al Bá, Ân Hảo, An Hòa, An Lão, An Toàn, Ân Tường, An Vinh, Bàu Cạn, Biển Hồ, Bình Dương, Bình Hiệp, Bờ Ngoong, Chư Păh, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê, Đak Đoa, Đak Sơmei, Đức Cơ, Gào, Hoài Ân, Hội Sơn, Ia Băng, Ia Boòng, Ia Chia, Ia Dơk, Ia Dom, Ia Grai, Ia Hrú, Ia Hrung, Ia Khươl, Ia Ko, Ia Krái, Ia Krêl, Ia Lâu, Ia Le, Ia Ly, Ia Mơ, Ia Nan, Ia O, Ia Phí, Ia Pia, Ia Pnôn, Ia Púch, Ia Tôr, KBang, Kim Sơn, Kon Gang, Kông Bơ La, Krong, Lơ Pang, An Phú, Bồng Sơn, Diên Hồng, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Tây, Hội Phú, Pleiku,Thống Nhất, Phù Mỹ, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Tây, Sơn Lang, Vạn Đức, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh (tỉnh Gia Lai);

Cư Yang, Đắk Liêng, Đắk Phơi, Dur KMăl, Ea Na, Krông Ana, Krông Nô, Liên Sơn Lắk, Nam Ka; Buôn Đôn, Cư M’gar, Cư M’ta, Cư Prao, Cư Pui, Cuôr Đăng, Dang Kang, Dray Bhăng, Ea Bá, Ea Bung, Ea H’Leo, Ea Hiao, Ea Kar, Ea Khăl, Ea Kiết, Ea Kly, Ea Knốp, Ea Knuếc, Ea Ktur, Ea Ly, Ea M’Droh, Ea Ning, Ea Nuôl, Ea Ô, Ea Păl, Ea Phê, Ea Riêng, Ea Rốk, Ea Súp, Ea Trang, Ea Tul, Ea Wer, Ea Wy, Hòa Phú, Hòa Sơn, Ia Lốp, Ia RVê, Krông Á, Krông Bông, Krông Pắc, M’Drắk, Buôn Ma Thuột, Cư Bao, Ea Kao, Tân An, Tân Lập, Thành Nhất, Quảng Phú, Sơn Thành, Sông Hinh, Tân Tiến, Vụ Bổn, Yang Mao (tỉnh Đắk Lắk);

Bác Ái, Bác Ái Đông, Bác Ái Tây, Bắc Khánh Vĩnh, Bắc Ninh Hòa, Cam Hiệp, Cam Lâm, Diên Điền, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Lâm, Diên Thọ, Đông Khánh Sơn, Hòa Trí, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Nam Ninh Hòa, Suối Dầu, Suối Hiệp, Tân Định, Tây Khánh Sơn, Tây Khánh Vĩnh, Tây Ninh Hòa, Trung Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa);

Cát Tiên, Cát Tiên 2, Đạ Tẻh, Đạ Tẻh 2, Nam Đà, phường 3 Bảo Lộc, Bắc Gia Nghĩa; Bắc Ruộng, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Bảo Thuận, Cát Tiên 3, Cư Jút, Đạ Huoai, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đạ Tẻh 3, Đắk Mil, Đắk Sắk, Đắk Song, Đắk Wil, Đam Rông 1, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đam Rông 4, Di Linh, Đinh Trang Thượng, Đơn Dương, Đồng Kho, Đức An, Đức Lập, Đức Linh, Hàm Thạnh, Hiệp Thạnh, Hoài Đức, Kiến Đức, Krông Nô, La Dạ, Lạc Dương, Nam Ban Lâm Hà, Nam Dong, Nâm Nung, Nam Thành, Nghị Đức, Nhân Cơ, phường 2 Bảo Lộc, B’Lao, Cam Ly-Đà Lạt, Lâm Viên-Đà Lạt, Lang Biang-Đà Lạt, Nam Gia Nghĩa, Xuân Hương-Đà Lạt, Xuân Trường-Đà Lạt, Phú Sơn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Quảng Sơn, Quảng Tân, Quảng Tín, Quảng Trực, Suối Kiết, Tà Đùng, Tân Hà Lâm Hà, Tánh Linh, Thuận An, Thuận Hạnh, Trà Tân, Trường Xuân, Tuy Đức (tỉnh Lâm Đồng).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 14h đến 16h ngày 17/8, khu vực các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Khánh Xuân (Cao Bằng) 31,6 mm; Bồng Sơn (Gia Lai) 38,2 mm; Đắk RLa (Lâm Đồng) 28 mm; Đỉnh Hòn Bà (Khánh Hòa) 34,2 mm ;...

Từ 13h đến 15h ngày 17/8, khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Ba Điền 105,4 mm, Trà Xinh 47 mm,...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Nhiều vùng biển có gió mạnh, sóng cao

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, trong 24 giờ tới, vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-3,5 m.

Vịnh Bắc Bộ: gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng cao 2-3 m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng và khu vực Giữa Biển Đông gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3,5 m.

Vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông gió Nam đến Đông Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2–3 m

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Huế gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1-2 m.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm Trường Sa) gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-2,5 m.

Đêm 17/8 và ngày 18/8, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và hầu khắp Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa) có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng lốc xoáy, gió giật mạnh, sóng biển cao trên 3,5m.

Cảnh báo, đêm 18/8 và sáng 19/8, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2-3 m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2; riêng vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) và vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) cấp 3.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực đêm 17/8, ngày 18/8

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thành phố Hà Nội đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C.Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa - Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao Nguyên Trung Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.