Thời tiết 9/7: Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào

Dự báo thời tiết 9/7/2024, Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng, nền nhiệt vào khoảng 34-36 độ, tăng 1-2 độ so với hôm qua.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam nên trong những ngày tới, nền nhiệt khu vực Bắc Bộ có xu hướng tăng, cảnh báo nắng nóng đến nắng nóng gay gắt sẽ diễn ra đến cuối tuần. Nhiệt độ cao nhất lên mức 36-37 độ.

Thời tiết Hà Nội nắng nóng gay gắt. Ảnh: Hoàng Hà.

Thời tiết hôm nay (9/7), Bắc Bộ tăng khoảng 1 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nam Sơn La và Hòa Bình trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo thời tiết 9/7 chi tiết các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ; riêng Lai Châu, Điện Biên: 31-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng đồng bằng ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Bắc ngày nắng nóng, phía Nam ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ; phía Nam 31-34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

