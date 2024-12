Thời tiết 31/12: Bắc Bộ lạnh khô, vùng núi duy trì rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31/12, Bắc Bộ duy trì lạnh khô, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng; vùng núi rét đậm, rét hại.

Trên biển, ngày và đêm 31/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 m.

Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) gió Đông Bắc đến Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4,5 m.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ngày và đêm 1/1/2025, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao 2-4,5m; vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao 2-4 m.

Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Phía Tây Bắc Bộ

- Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C.

- Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C.

- Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C.

Khu vực Hà Nội

- Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ C.

- Nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

- Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C.

- Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

- Nhiều mây, có mưa, mưa rào; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 5. Phía Bắc trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 18-21 độ C, phía Nam từ 21-24 độ C.

- Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 24-27 độ C, phía Nam từ 27-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C.

- Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C.

- Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

