Thời tiết 2/6: Nắng nóng gay gắt ở toàn miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thời tiết ngày mai 2/6, nắng nóng gay gắt tiếp diễn tại Bắc Trung Bộ, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình; có nơi nắng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm 1/6, nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng tại vùng đồng bằng Bắc Bộ, vùng núi phía Tây Thanh Hóa – Nghệ An và Hòa Bình; một số nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ ghi nhận lúc 13h trưa phổ biến 35–38 độ C, nhiều nơi trên 38 độ C.

Dự báo ngày 2/6, nắng nóng gay gắt tiếp diễn tại Bắc Trung Bộ, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình; có nơi nắng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 37–39°C, có nơi trên 39°C.

Các nơi khác ở Bắc Bộ, Trung và Nam Trung Bộ có nắng nóng, có nơi gay gắt, nhiệt độ 35–37°C, có nơi trên 38°C.

Nắng nóng gay gắt ở toàn miền Bắc, có nơi trên 39 độ C.

Ngày 3/6, nắng nóng còn duy trì tại Trung và Nam Trung Bộ, có nơi gay gắt (35–37°C, có nơi trên 38°C). Bắc Trung Bộ có nắng nóng cục bộ, Bắc Bộ nắng nóng kết thúc.

Cảnh báo nắng nóng diện rộng tại Trung Bộ kéo dài trong nhiều ngày tới. Dự kiến ngày 4-5/6, cường độ nắng nóng giảm nhẹ.

Các chuyên gia lưu ý, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2-4 độ C, thậm chí hơn, tại các khu vực nhiều bê tông, đường nhựa.

Trong khi đó ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (lượng mưa 10–30 mm, có nơi trên 60 mm).

Thời tiết chi tiết các vùng đêm 1, ngày 2/6

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 29-31 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Hòa Bình có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, có nơi dưới 26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng Hòa Bình 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng vùng đồng bằng có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng vùng núi chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng vùng đồng bằng 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng phía Bắc 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.