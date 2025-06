Gió mùa tây nam vẫn 'rần rần', TP.HCM mưa liên tiếp

Ngày 1/6, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên phát 4 bản tin cảnh báo giông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực TPHCM.

Theo Đài khí tượng, hình thế gây mưa giông là do rãnh áp thấp có trục 25-28 độ vĩ Bắc; gió tây nam có cường độ trung bình; hội tụ gió tồn tại trên khu vực.

Đài khí tượng cũng đánh giá, trong tuần qua (từ 21-31/5), thời tiết tại TPHCM có mưa khá nhiều, gần như ngày nào cũng có mưa ở diện từ vài nơi đến rải rác với một vài nơi có mưa vừa, mưa to. Riêng ngày 29, có mưa vừa mưa to diện rộng và có nơi mưa đặc biệt lớn với lượng mưa trên 100 mm trong 24 giờ, lớn nhất là 145,6 mm tại Cần Giờ.

Tổng lượng mưa 10 ngày vừa qua cao hơn trung bình nhiều năm khá nhiều. Nhiệt độ cũng giảm khá nhiều, thời tiết hầu hết mát mẻ dễ chịu, chỉ một vài ngày hơi nóng và oi bức nhẹ.

Trong tuần 1 của tháng 6 (từ 1-10/6), Đài khí tượng nhận định, hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-25 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây có xu hướng mở rộng về phía Đông. Miền Nam chịu ảnh hưởng rìa phía nam của rãnh áp thấp phân tích trên và trong trường gió tây nam có cường độ mạnh dần; một vài ngày cuối tuần có cường độ trung bình đến mạnh.

Trên cao, trường gió đông chi phối khu vực hoạt động yếu dần trong trong nửa đầu tuần, nửa cuối tuần gió tây nam lên đến mực 6.000m và hoạt động mạnh dần.

Thời kỳ này, thời tiết TP.HCM vẫn duy trì hình thái khá nhiều ngày mưa và có những ngày oi nóng. Cụ thể:

Từ 1-2/6: Thời tiết khu vực khá tốt, ngày trời nắng, chiều tối có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-34 độ; nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ.

Ngày 3-6/6: Mưa có xu hướng tăng dần; khu vực phổ biến có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to, xảy ra nhiều trong khoảng từ trưa đến chiều tối. Nhiệt độ giảm nhẹ, cao nhất phổ biến 31-33 độ; nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ.

Ngày 7-10/6: Khu vực có mưa, mưa rào rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to; Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-32 độ; nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ.

Trong những cơn mưa giông, cần đề phòng lốc, sét, gió giật, mưa đá có thể gây nguy hiểm cho người và thiệt hại về tài sản; đề phòng mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây ngập sâu một số tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố.

