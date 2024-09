Thời tiết 24/9: Hà Nội mát dịu, Trung Bộ giảm mưa

Thời tiết 23/9: Bắc Bộ mưa giông, gió mùa Đông Bắc

Dự báo thời tiết 23/9, gió mùa Đông Bắc tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.