Thời tiết 19/9: Bão số 4 khiến miền Trung mưa to như trút

Dự báo thời tiết 19/9, do ảnh hưởng của bão số 4, miền Trung có mưa to đến rất to, đặc biệt khu vực Hà Tĩnh - Quảng Nam có lượng mưa phổ biến 100-300 mm, có nơi trên 500 mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4h ngày 19/9, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 217 km về phía Đông Đông Bắc, Quảng Trị khoảng 262 km về phía Đông.

Bão số 4 có sức gió mạnh nhất cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Dự báo trong các giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h.

Trên đất liền, trong đêm qua và sáng sớm nay (19/9), ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 18/9 đến 03h ngày 19/9 có nơi trên 100 mm như A Lưới (Thừa Thiên Huế) 142,6 mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 112,4 mm, Thanh Mai (Nghệ An) 127,2 mm...

Thời tiết hôm nay (19/9) đến đêm 20/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 100-300 mm, có nơi trên 500 mm.

Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-170 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Ngoài ra, trong ngày và đêm nay ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn gây ngập đường ở Đà Nẵng. Ảnh: Hồ Giáp.

Dự báo thời tiết 18/9 chi tiết các vùng trên cả nước

Hà Nội

Có mây, ngày nắng gián đoạn; chiều và đêm có lúc có mưa rào và giông. Gió bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

5h20: Cảnh báo mưa giông khu vực nội thành Hà Nội Hiện trạng trong 3 giờ qua: Phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho các quận/huyện: Đông Anh, quận Long Biên, quận Tây Hồ, quận Bắc Từ Liêm, quận Cầu Giấy, quận Ba Đình. Cảnh báo khả năng xuất hiện: Trong 30 phút đến 4 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, mở rộng gây mưa rào và giông cho các khu vực kể trên, và có khả năng mở rộng sang các quận/huyện nội thành khác của TP Hà Nội như: Hà Đông, Hoàng Mai, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm... Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, có nơi trên 34 độ; riêng khu vực đồng bằng 30-32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) có mưa to đến rất to và rải rác có giông; phía Nam ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-31 độ, phía Nam 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Cận cảnh mưa to và gió lớn tại Đà Nẵng Áp thấp nhiệt đới ngày 18/9 đã gây mưa to tại thành phố Đà Nẵng. Hình ảnh do bạn đọc đăng tải cho thấy mưa to và gió lớn xuất hiện tại Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.