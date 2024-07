Thời tiết 13/7: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt trước khi đón đợt mưa lớn

Dự báo thời tiết 13/7/2024, ban ngày Bắc Bộ nắng nóng đỉnh điểm. Chiều tối và đêm trời đổ mưa rào, có nơi mưa to đến rất to. Từ Chủ nhật, trời dịu mát.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết hôm nay (13/7), khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm phổ biến 55-60%. Từ ngày 14/7, nắng nóng suy giảm.

Bắc Bộ nắng nóng gay gắt. Ảnh: Hoàng Hà.

Hôm nay thời tiết Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nền nhiệt giảm nhẹ 1-2 độ so với hôm nay, trong khoảng từ 27-35 độ. Độ ẩm từ 64-96%.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động yếu nên trong 3 ngày tới, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, mưa rào và giông xuất hiện diện rộng, chủ yếu vào chiều tối và đêm, ban ngày có nắng đan xen, nền nhiệt có xu hướng giảm dần.

Sang đầu tuần sau, từ ngày 15/7, nắng nóng có khả năng chấm dứt. Nhiệt độ trong ngày giảm, còn từ 25-31 độ, trời dịu mát hơn.

Dự báo thời tiết 13/7 chi tiết các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác; ngày nắng, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32-35 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.