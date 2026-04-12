Thời tiết 12/4: Nắng nóng bao trùm cả nước, cao nhất vượt 40°C

  • Chủ nhật, 12/4/2026 07:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 12/4, nắng nóng trên cả nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều nơi như biến thành "chảo lửa" với nhiệt độ cao nhất vượt mức 40°C.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 12/4/2026

Ngày 12/4, từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì hình thái thời tiết nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40°C, có nơi trên 40°C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30-35%.

nang nong anh 1

Ngày 12/4, nắng nóng trên cả nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh minh họa.

Tây Bắc Bộ, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mặc dù nhiệt độ thấp hơn nhưng trời vẫn nắng nóng đến nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 36-38°C, có nơi trên 38°C. Độ ẩm thấp nhất trong không khí ở các khu vực này cũng chỉ phổ biến 35-40%, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hoả hoạn.

Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh - Hải Phòng), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng xảy ra nắng nóng hầm hập, một số nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng tại các địa phương từ Nghệ An đến Quảng Trị là cấp 2.

Nắng nóng ở các khu vực nói trên khả năng kéo dài trong những ngày tới. Từ khoảng 15-16/4, nắng nóng ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xu hướng dịu dần. Từ ngày 17/4, cường độ nắng nóng ở các tỉnh miền Trung cũng giảm dần cường độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 12/4/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 37°C, Quảng Ninh - Hải Phòng 32-34°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 37-40°C, có nơi trên 40°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38°C, có nơi trên 38°C, phía Nam 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 37°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 36°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

