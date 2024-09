Thời tiết 11/9: Mưa giông khắp cả nước, miền Bắc ứng phó lũ lụt

Dự báo thời tiết ngày 11/9, tình hình mưa lũ tại miền Bắc tiếp tục diễn biến phức tạp. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa, ban ngày có mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết hôm nay (11/9), vào buổi sáng và chiều, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm; riêng Lào Cai, Yên Bái có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm.

Mưa lũ miền Bắc gây ngập sâu tại nhiều nơi. Ảnh: Việt Hùng.

Vào ban đêm, khu vực trên có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa, ban ngày có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 50-120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Từ đêm nay đến chiều 12/9, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm.

Khu vực Nghệ An buổi sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 100 mm.

Ngoài ra, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.

Ở khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Về tình hình lũ trên các sông Bắc Bộ, cơ quan khí tượng cảnh báo trong những giờ tới, mực nước các trạm hạ lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình có khả năng lên mức BĐ3 và trên BĐ3.

Mực nước lũ lên cao gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính, gây tràn vỡ các đê bối ven sông, sạt lở đê kè ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị trí xung yếu thuộc hệ thống đê, kè, công trình ven sông thuộc các tỉnh: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình.

Dự báo thời tiết 10/9 chi tiết các vùng trên cả nước

Hà Nội

Nhiều mây, ngày có mưa to đến rất to và có nơi có giông; đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông, đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực đồng bằng, khu Đông Bắc và Thanh Hóa ngày có mưa to đến rất to và có nơi có giông, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

