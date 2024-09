Vỡ đê sông Lô đoạn qua huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Tối 10/9, UBND huyện Sơn Dương xác nhận, đê sông Lô đoạn qua xã Quyết Thắng đã bị vỡ do nước sông lên cao. Hiện công tác vá đê đang khẩn trương được triển khai.

Theo đó, đoạn đê bị vỡ dài khoảng 10m giáp ranh với xã Hợp Nhất của huyện Đoan Hùng, Phú Thọ. Trước đó, tại vị trí này đã có dấu hiệu của rò rỉ nước nên công tác di dời người dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng đã được triển khai, không có thiệt hại về người.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa lớn kết hợp Thủy điện Tuyên Quang mở hết 8 cửa xả đáy đã khiến lũ trên sông Lô lên cao gây ngập úng tại nhiều khu vực.

