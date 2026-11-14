Thói quen của Faker và dàn sao Hàn

Nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng Hàn Quốc như IU, Moon Ga Young, Faker… duy trì thói quen đọc sách. Qua đó, họ truyền cảm hứng để người hâm mộ tìm đến văn chương.

Trong khu vực mang tên Giá sách của người nổi tiếng, những cuốn sách được IU, Han So Hee, NewJeans và nhiều nghệ sĩ khác nhắc đến được trưng bày cùng nhau. Xu hướng này được xem là biểu hiện của văn hóa đọc đang ngày càng phát triển trong cộng đồng người hâm mộ, tờ Chosun nhận định.

Không chỉ tỏa sáng trên sân khấu hay màn ảnh, nhiều ngôi sao còn duy trì thói quen đọc sách trong đời sống thường ngày. Sở thích của họ truyền cảm hứng để người hâm mộ tìm đọc những tác phẩm tương tự, chia sẻ hình ảnh và trao đổi cảm nhận trên mạng xã hội. Văn hóa hâm mộ vì thế không chỉ dừng ở việc tiêu thụ sản phẩm giải trí mà còn mở rộng sang những hoạt động mang tính chiêm nghiệm, trau dồi tri thức.

IU và thói quen đọc sách từ nhỏ

IU nổi tiếng là người yêu sách, thường tranh thủ đọc trong những khoảng thời gian nghỉ giữa lịch trình bận rộn. Trong chương trình truyền hình thực tế Hyori's Bed and Breakfast của JTBC, khán giả từng thấy nữ ca sĩ đọc sách bên cửa sổ sau khi dọn dẹp hoặc đọc trên giường trước khi ngủ.

Trong số đó, Anh em nhà Karamazov là cuốn sách IU đặc biệt yêu thích. Nữ ca sĩ thường gạch chân những đoạn văn ấn tượng khi đọc tác phẩm của nhà văn Fyodor Dostoevsky. Cuốn tiểu thuyết kinh điển đặt ra nhiều vấn đề về tự do, đức tin, tình yêu và tội lỗi của con người. IU từng giới thiệu tác phẩm bằng lời nhận xét: “Bạn có thể nghĩ nó khó đọc vì là tác phẩm kinh điển, nhưng một khi bắt đầu đọc, bạn sẽ cảm nhận được niềm vui khi thưởng thức nó”.

IU có thói quen đọc sách từ nhỏ. Ảnh: Khan.

Thói quen này được hình thành từ thời thơ ấu. Trong chương trình Kim Seung-woo's Win Win của KBS2, IU kể bố mẹ thường cho cô đọc sách thay vì phạt bằng đòn roi mỗi khi mắc lỗi. “Đó là một hình thức giáo dục. Nếu tôi làm điều gì sai, họ sẽ bảo tôi đọc sách và suy nghĩ về nó”, cô chia sẻ.

Nhờ vậy, IU sớm hình thành thói quen đọc và dần mở rộng sở thích sang nhiều lĩnh vực, trong đó có nhân văn và triết học. Cô cũng yêu thích những tác giả kết hợp sự nhạy cảm với chiều sâu suy tưởng như Alain de Botton, Kaori Ekuni và Guillaume Musso.

Moon Ga Young đọc và viết để hiểu bản thân

Nữ diễn viên Moon Ga Young cũng duy trì thói quen đọc sách và viết lách. Năm ngoái, cô xuất bản tập tiểu luận PATA, thu hút sự chú ý với hình ảnh một diễn viên dành nhiều thời gian nhìn nhận bản thân qua ngôn từ và văn chương.

Dù lịch trình bận rộn, Moon Ga Young vẫn thường đến hiệu sách mỗi tuần để cập nhật những ấn phẩm mới. Cô có thói quen ghi lại những câu văn gây ấn tượng vào sổ tay đọc sách.

Lớn lên trong gia đình coi trọng việc đọc, nữ diễn viên xem đây là sở thích tự nhiên. Khi tham gia chương trình Books for You của tvN, cô tiết lộ đã đọc xong Thần khúc của Dante Alighieri. Moon Ga Young chia sẻ: “Khi tôi có quá nhiều suy nghĩ hoặc cảm thấy chán nản, tôi tìm thấy câu trả lời trong sách và tìm được sự bình yên trong tâm hồn”.

Thần khúc của Dante Alighieri là một trong những cuốn sách Moon Ga Young đọc. Ảnh: DIPE, Bookbot.

Với cô, đọc sách là khoảng thời gian được tạm rời khỏi những kỳ vọng và áp lực trong cuộc sống. Một câu chữ giản dị đôi khi giúp giải quyết những suy nghĩ phức tạp, trong khi một đoạn văn bất ngờ có thể mang lại sự an ủi.

Moon Ga Young cũng quan tâm đến các tác phẩm về nữ quyền. Trong sổ tay đọc sách, cô ghi lại những cuốn như Men Explain Things to Me của nhà hoạt động vì quyền phụ nữ người Mỹ Rebecca Solnit và A Room of One's Own của Virginia Woolf.

Jinyoung tìm thấy câu chuyện về con người trong sách

Jin Young, thành viên GOT7 đồng thời hoạt động với vai trò diễn viên, tự nhận là người đọc chậm. Anh cho biết: “Khi đọc sách, đó là khoảng thời gian chỉ có tôi và cuốn sách tồn tại”.

Trong giai đoạn tập trung cho luyện tập và các hoạt động nghệ thuật, Jin Young từng cảm thấy nguồn cảm hứng dần cạn kiệt. Từ đó, anh bắt đầu mang sách theo bên mình. Khi những cuốn sách ban đầu có vẻ khó tiếp cận, nam nghệ sĩ chọn bắt đầu với chủ đề tình yêu. Hai tác phẩm đầu tiên anh tìm đọc là Save Me và The Paper Woman của nhà văn Guillaume Musso.

Từ những câu chuyện tình cảm, Jin Young dần mở rộng sở thích sang văn học kinh điển và các tác phẩm phản ánh xã hội. “Ban đầu tôi thấy khó khăn, nhưng sau đó tôi nhận ra sách là những câu chuyện về trái tim con người”, anh nói.

Jin Young duy trì thói quen đọc sách suốt nhiều năm qua. Ảnh: @npio_official.

Khi quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề xã hội, nam nghệ sĩ tìm đọc Bản chất của người của Han Kang. Anh nhận xét: “Có câu nói để hiểu cuộc sống, bạn phải hiểu xã hội thời đó”. Jin Young cũng cho biết những miêu tả và đường nét cảm xúc tinh tế trong tác phẩm khiến anh càng đọc càng cảm thấy nhói lòng.

Một trong những cuốn sách yêu thích của Jinyoung là Người không ra gì của Osamu Dazai. Tác phẩm giúp anh đối diện với những cảm xúc phức tạp của con người thông qua nội tâm mâu thuẫn của nhân vật chính Yozo.

Với Jin Young, sách giúp anh học cách diễn đạt những cảm xúc và suy nghĩ trong cuộc sống. Những trải nghiệm ấy cũng góp phần làm sâu sắc hơn quá trình sáng tác âm nhạc và diễn xuất. Anh chọn cách đọc chậm rãi nhưng đều đặn để bồi đắp thế giới nội tâm.

Faker đọc sách để cải thiện tư duy

Không chỉ nghệ sĩ, game thủ chuyên nghiệp Lee Sang Hyeok, thường được biết đến với biệt danh Faker, cũng có sở thích đọc sách. Trong chương trình You Quiz on the Block của tvN, tuyển thủ này từng chia sẻ: “Tôi bắt đầu đọc sách để chơi game giỏi hơn. Qua sách vở, tôi học được cách tư duy và xây dựng lập luận”.

Faker là tuyển thủ xuất sắc của Giải vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại. Anh nổi tiếng với niềm đam mê đọc sách. Ảnh: Non Label.

Faker được xem là một trong những huyền thoại của thể thao điện tử. Anh cho biết đọc sách là một trong những yếu tố giúp cải thiện khả năng chơi game. Người hâm mộ thậm chí tổng hợp những tác phẩm anh từng giới thiệu thành “Danh sách sách của Faker”.

Với Faker, trò chơi không đơn thuần là cuộc cạnh tranh mà còn là kết quả của quá trình tư duy. Những kiến thức thu nhận từ sách giúp anh thay đổi cách tiếp cận chiến thuật, nhìn nhận tinh thần đồng đội và suy nghĩ về bản thân. Anh cũng cho biết dần xem việc chơi game là hoạt động để tận hưởng thay vì chỉ tập trung vào chiến thắng.

Sở thích đọc của Faker không giới hạn trong một thể loại. Từ tiểu thuyết và sách lịch sử, anh mở rộng sang nhân văn, tâm lý học và khoa học. Gần đây, tuyển thủ này quan tâm đến những tác phẩm nghiên cứu về tư duy và hành vi con người. Một số cuốn sách anh đọc gồm The Selfish Gene của Richard Dawkins, Justice: What's the Right Thing to Do? của Michael Sandel và Inner Communication của Kim Ju Hwan.