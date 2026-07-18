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Câu chuyện nghệ thuật

Cuốn sách là một bước dạo đầu mới lạ vào chủ đề nghệ thuật. Với kết cấu đơn giản, sách điểm qua 50 tác phẩm then chốt, từ các bức vẽ trên vách động Lascaux tới những tác phẩm sắp đặt đương đại, và liên hệ các tác phẩm ấy với những trào lưu, chủ đề cùng kĩ thuật chính yếu trong nghệ thuật.

Xuất bản

Thời kỳ nghệ thuật đưa con người đến gần sự hoàn mỹ

  • Thứ bảy, 18/7/2026 09:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Từ Leonardo da Vinci đến Michelangelo và Raphael, Phục hưng Đỉnh cao đưa hội họa, điêu khắc và kiến trúc chạm đến chuẩn mực mới về vẻ đẹp, kỹ thuật và tư tưởng nhân văn.

Phục hưng ảnh 1

Bức tranh Đại tiệc tại nhà Levi được họa sĩ Paolo Veronese vẽ năm 1573. Ảnh: wikiart.

Nghệ thuật Phục hưng Đỉnh cao 1490 - 1530

CÁC NGHỆ SĨ TIÊU BIỂU: LEONARDO DA VINCI • MICHELANGELO • RAPHAEL ANDREA SANSOVINO • ANDREA DEL SARTO • PAOLO VERONESE

Từ cuối thế kỉ XV, khi quyền lực của giáo hoàng đã được củng cố ở Rome, một số giáo hoàng đã chủ trương thúc đẩy nghệ thuật và kiến trúc, quyết tâm khôi phục lại ánh hào quang quá vãng của thành phố.

Những năm đầu thế kỉ XVI (giai đoạn Phục hưng Đỉnh cao), các bước tiến nghệ thuật trước đó đã đạt đến độ tuyệt mỹ trong việc thể hiện hình ảnh con người với một tổng thể hài hòa và một phong cách cổ điển, đậm tính anh hùng.

Điển hình là Giáo hoàng Julius II (1503 - 1513) và Giáo hoàng Leo X (1513 - 1521) đã giao những công trình nghệ thuật hoành tráng và đầy tham vọng cho các nghệ sĩ và kiến trúc sư tài ba lỗi lạc thực hiện.

Trong đó, xuất chúng nhất là Raphael (1483 - 1520) và Michelangelo (1475 - 1564) với Các căn phòng (Stanza) trong Tòa thánh Vatican và trần của Nhà nguyện Sistine, là những nơi mà họ đã áp dụng trọn vẹn những lý tưởng của chủ nghĩa nhân văn và hoàn thiện những bút pháp của phong cách tả thực và phong cách tạo ảo giác.

Có quan điểm cho rằng thời kỳ Phục hưng không chỉ bắt kịp phong cách cổ điển xưa kia mà đã vượt xa những thành tựu của thời đó.

Các nghệ sĩ có thể thực hiện những phương pháp kỹ thuật đỉnh cao về phối cảnh tuyến tính và phối cảnh không gian, vẽ rút ngắn theo luật viễn cận, sự chuyển tiếp sắc độ cũng như sử dụng những gam màu tươi sáng mới mẻ và các màu sắc có thể “biến đổi” hay “óng ánh”.

Nhiều nghệ sĩ đã nắm bắt được những kiến thức uyên bác về giải phẫu học, thể hiện những kỹ năng vượt trội trong việc vận dụng các loại chất liệu khác nhau và phát huy khả năng sáng tạo phong phú.

Những phát triển cơ bản

Xây dựng trên những nền tảng được các bậc tiền nhân để lại, các nghệ sĩ thời Phục hưng Đỉnh cao tạo nên những công trình nghệ thuật đầy tham vọng sử dụng những hiệu ứng phối cảnh chính xác và hình ảnh con người được quan sát và nghiên cứu kĩ lưỡng.

Đồng thời, với việc kế thừa di sản kinh điển của tiền nhân, họ cũng phản ánh những quan điểm mới mẻ đối với cái đẹp và sự hài hòa - cùng những khả năng kỹ thuật vượt trội.

Lần đầu tiên trong lịch sử, một vài nghệ sĩ đã trở nên nổi tiếng bởi những sáng tạo và kỹ năng bậc thầy của mình.

Susie Hodge

Đông A + NXB Dân Trí

Phục hưng Leonardo da Vinci Nghệ thuật kiến trúc Paolo Veronese

  • Leonardo da Vinci

    Leonardo da Vinci

    Leonardo da Vinci, tên đầy đủ Leonardo di ser Piero da Vinci, là thiên tài toàn năng của nước Ý. Các lĩnh vực ông quan tâm gồm sáng chế, sơn, điêu khắc, kiến ​​trúc, khoa học, âm nhạc, toán học, kỹ thuật, văn học, giải phẫu, địa chất, thiên văn học, thực vật học, viết, lịch sử và bản đồ. Leonardo có những ý tưởng vượt trước thời đại, đặc biệt là khái niệm về máy bay trực thăng, xe tăng, dù nhảy, hội tụ năng lượng mặt trời, máy tính, sơ thảo lý thuyết kiến tạo địa hình, tàu đáy kép, cùng nhiều sáng chế khác. Đặc biệt, ông đóng góp rất lớn vào kiến thức và sự hiểu biết trong giải phẫu học, thiên văn học, xây dựng dân dụng, quang học và nghiên cứu về thủy lực. Những sản phẩm lưu lại trong cuộc đời ông chỉ còn lại vài bức hoạ, cùng với một vài quyển sổ nháp tay.

    Bạn có biết: Tên khai sinh Leonardo di ser Piero da Vinci có nghĩa là "Leonardo, con của Ser Piero, đến từ Vinci".

    • Ngày sinh: 15/04/1452 ở Cộng hòa Florence (nước Ý ngày nay)
    • Ngày mất: 02/05/1519 (Pháp ngày nay)
    • Tác phẩm nổi bật: Mona Lisa, Bữa ăn tối cuối cùng, Đấng cứu thế, Lady with an Ermine...

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