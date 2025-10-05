Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Thời điểm quan trọng để đàm phán về lương

  • Chủ nhật, 5/10/2025 07:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngay từ khi phỏng vấn, bạn cần mạnh dạn đàm phán về vấn đề lương và các khoản phụ cấp khác. Khi trao đổi với nhà tuyển dụng, hãy cho họ thấy bản thân xứng đáng với mức lương đó.

Kinh nghiem phong van anh 1

Ngay từ khi phỏng vấn, hãy trao đổi thẳng thắn về lương và các phúc lợi khác. Ảnh minh họa: C.F.

Cho dù bạn là ai, cho dù bạn ở vị trí nào, bạn cũng không nên coi thường dù chỉ một xu. Rất nhiều đồng nghiệp coi nhẹ các cuộc đàm phán tiền lương. Hãy nhớ rằng: bất kỳ mức lương nào cũng gắn liền với trách nhiệm đi kèm, chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn.

Nếu bạn để nhà tuyển dụng toàn quyền quyết định mức tiền lương của bạn, không có bất cứ yêu cầu và trao đổi nào, thì kết quả là mức lương không hoàn toàn phù hợp với khả năng và trình độ thực sự của bạn.

Một trong những biểu hiện cụ thể của sự thụ động là: Mức lương của bạn khó tăng lên đáng kể sau khi bạn nhận việc. Hầu hết mức tăng lương đều dựa trên mức lương cơ bản của bạn. Nếu mức lương cơ bản thấp, mức tăng khó mà cao được. Trừ khi thành tích của bạn đặc biệt xuất sắc, mới có thể xoay chuyển được tình thế.

Biểu hiện cụ thể thứ hai của sự thụ động là: Khi bạn nhảy việc sang công ty tiếp theo, mức lương thấp ở công ty cũ sẽ mang lại những trở ngại cho việc đàm phán mức lương mới của bạn. Thu nhập là một trong những chỉ số cốt lõi để đo lường năng lực của một người tại nơi làm việc.

Mức lương của bạn thấp sẽ khiến nhà tuyển dụng đặt câu hỏi về khả năng của bạn hoặc cung cấp cho nhà tuyển dụng một lý do rất hợp lý để giảm thấp thù lao của bạn.

Biểu hiện cụ thể thứ ba của sự thụ động là: Bạn chấp nhận không chút ngần ngại mức lương thấp mà nhà tuyển dụng đề nghị với bạn. Nhà tuyển dụng có thể nghĩ bạn không đủ tự tin về khả năng của mình hoặc cho rằng bạn là một quả hồng mềm có thể cắt xẻ tùy ý. Hoặc họ có thể nghĩ bạn là người có tâm lý an phận, tham vọng và khả năng đàm phán không phong phú, rất khó để bạn gánh vác trọng trách quan trọng.

Biểu hiện thứ tư của sự thụ động: Nếu có một ngày bạn phát hiện ra mức lương của mình thấp hơn mức của ngành, tâm lý của bạn sẽ xảy ra sự thay đổi, mất cân bằng. Bạn cảm thấy mình bị lãng quên, những thái độ tiêu cực khác sẽ tăng lên nhanh chóng. Nếu đem những năng lượng tiêu cực này vào công việc sẽ gây ra những hậu quả khôn lường.

Vậy làm thế nào để biến thụ động thành chủ động? Đó phải là biết mình biết ta, trăm trận thắng trăm. Phải tiến hành phân tích toàn diện đối với nhà tuyển dụng và bản thân, hiểu được đầy đủ giá trị của vị trí công việc của bạn, bao gồm cả ý nghĩa mở rộng của nó.

Không chỉ là con số thù lao, bạn còn cần phân tích sâu sắc giá trị của bạn đối với vị trí làm việc. Phải phát hiện giá trị gia tăng nào có thể là yếu tố thuận lợi cho việc đàm phán tiền lương của bạn. Người phương Đông tương đối tinh tế. Rất nhiều người luôn cảm thấy rằng nói về mức thù lao một cách trần trụi có chút e ngại ảnh hưởng đến tình cảm.

Hãy thử nghĩ một chút, nếu bản thân bạn không quan tâm, không chú ý, không trao đổi về những quyền lợi cá nhân sát sườn của mình, thì còn ai khác sẽ lo lắng cho bạn? Các giám đốc điều hành cấp trung và cấp cao có thể đánh giá khả năng giao tiếp và phối hợp của bạn với các công ty săn đầu người hoặc các bên thứ ba khác.

Các nhân viên mới cần có lòng can đảm và trí tuệ để tiến hành giao tiếp và xây dựng mối quan hệ. Khả năng đàm phán là một trong những kỹ năng cần thiết các chuyên gia công sở cần trang bị. Có thể mượn cơ hội đàm phán tiền lương để trau dồi và rèn luyện khả năng đàm phán của bản thân.

Vương Xảo Lâm/ Bách Việt Books & NXB Công thương

Kinh nghiệm phỏng vấn Nhà tuyển dụng Thụ động Thù lao Nhảy việc Mức lương

