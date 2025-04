Thời điểm Neymar tái xuất

Hôm 19/4, trang chủ Santos xác nhận rằng Neymar cần 4 đến 6 tuần dưỡng thương. Anh bị đau ở đùi trái trong trận thắng 2-0 trước Atletico Mineiro cách đây ít ngày. Sau khi thực hiện các xét nghiệm, kết quả cho thấy Neymar gặp phải một tổn thương mới ở cơ bắp chân.

Theo ESPN, chấn thương lần này của Neymar không liên quan đến lần ngồi ngoài trước đó cách đây vài tuần. Báo cáo y tế từ Santos cho biết Neymar sẽ tiếp tục chương trình điều trị tại sân Rei Pele, bao gồm các bài tập tăng cường cơ bắp để giảm thiểu nguy cơ tái phát chấn thương.

Cơn ác mộng chấn thương vẫn chưa buông tha Neymar. Hồi tháng 10/2023, anh gặp chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) trong thời gian thi đấu cho Al Hilal tại Saudi Arabia. Khi còn chơi bóng tại châu Âu, tiền đạo người Brazil cũng phải ngồi ngoài để chữa chấn thương trong màu áo Barcelona và PSG.

Gia nhập Santos cuối tháng 1, Neymar kịp ra sân 7 trận mùa trước, tổng cộng 508 phút, ghi 3 bàn và có thêm 3 kiến tạo. Những thống kê ban đầu cho thấy Neymar giữ được cảm hứng chơi bóng, nhưng vấn đề thể trạng một lần nữa đe dọa quá trình hồi sinh của cầu thủ này.

Ở mùa này, Santos mới có 1 chiến thắng sau 4 vòng đấu tại giải VĐQG Brazil. Neymar chưa có pha lập công nào cho CLB chủ quản trong 2 lần ra sân vừa qua.

