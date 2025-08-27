Thời điểm bốc thăm vòng phân hạng Champions League 2025/26

Lễ bốc thăm vòng phân hạng UEFA Champions League mùa giải 2025/26 sẽ diễn ra vào ngày 28/8, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ thú vị.

Champions League 2025/26 dễ xuất hiện nhiều cặp đấu hấp dẫn.

Đây là mùa giải thứ hai UEFA áp dụng thể thức gồm 36 đội tham dự. Trong đó bao gồm hai nhà vô địch cúp châu Âu mùa trước là PSG (vô địch Champions League) và Tottenham (vô địch Europa League), 27 đội giành quyền tham dự nhờ thứ hạng tại các giải VĐQG trong hệ thống của UEFA, và 7 suất từ các đội chiến thắng ở vòng play-off.

Trong lễ bốc thăm, 36 đội tham gia sẽ được chia thành 4 nhóm hạt giống dựa trên bảng xếp hạng hệ số của UEFA. Đội đương kim vô địch Champions League (PSG) được xếp vào Nhóm hạt giống 1.

Quá trình bốc thăm sẽ bắt đầu từ Nhóm 1. Quả bóng chứa tên từng đội sẽ được rút ra trước khi phần mềm tự động (vốn được sử dụng từ mùa trước) chỉ định 8 đối thủ cho họ.

Mỗi đội sẽ đá 8 trận ở vòng phân hạng, gồm 4 trận sân khách và 4 trận sân nhà. Các đội không chạm trán đối thủ cùng quốc gia và cũng không gặp quá 2 CLB đến từ cùng một nền bóng đá khác. Quy trình này sẽ được lặp lại cho các đội đến khi tất cả cặp đấu được xác định.

Danh sách lịch thi đấu vòng phân hạng của UEFA Champions League 2025/26 sẽ được công bố vào ngày 30/8.

Theo lịch dự kiến, vòng phân hạng diễn ra từ ngày 16/9/2025 đến 28/1/2026. Từ vòng knock-out đến bán kết sẽ được tổ chức từ ngày 17/1/2026 đến 6/5/2026. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 30/5/2026 tại sân Puskas Arena ở Budapest, Hungary.

