Thời của những tiệm váy cưới trong hẻm

Từng nỗ lực bám mặt tiền để tìm khách, giờ đây nhiều thương hiệu váy cưới chấp nhận chuyển vào hẻm nhưng khách vẫn sẵn sàng tìm đến, thậm chí hoạt động kinh doanh còn hiệu quả hơn.

Năm 2013, chị Lê Thị Minh Khanh, chủ thương hiệu Jillian Bridal, mở cửa hàng trên đường Hồ Văn Huê (phường Đức Nhuận, TP.HCM), cung cấp trọn gói dịch vụ cưới. Sau 8 năm gắn bó, đến cuối 2021, chị quyết định trả mặt bằng và chuyển cửa hàng vào một con hẻm xa trung tâm.

Chị Khanh nhớ lại khi bắt đầu mở tiệm, Hồ Văn Huê đã rất sầm uất, nhiều thương hiệu váy cưới liên tục đổ về. Theo chị, lợi thế "buôn có bạn, bán có phường" giúp cửa hàng nhanh chóng có khách. Thời điểm đó, chị chỉ cần chi khoảng 5-6 triệu đồng mỗi tháng để chạy quảng cáo trên mạng xã hội thì hầu như tháng nào cũng kín khách.

Mặt bằng số 140 Hồ Văn Huê được chị Khanh thuê mở cửa hàng từ năm 2018 đến cuối năm 2021 với giá gần 30 triệu đồng/tháng. Tại thời điểm ghi nhận giữa tháng 7, mặt bằng này vẫn chưa được sửa chữa, cải tạo. Ảnh: Hoài Bảo.

Mặt bằng đắc địa có còn quá quan trọng?

Thế nhưng, lợi thế ấy dần bị bào mòn khi chi phí kinh doanh tăng lên qua từng năm. Chị Khanh cho biết riêng tiền quảng cáo đã tăng lên 60-70 triệu đồng/tháng trước dịch Covid-19.

Đặc thù của ngành cưới còn đòi hỏi khoản tái đầu tư lớn. Doanh nghiệp phải liên tục bỏ tiền nâng cấp cửa hàng, nhập nguyên vật liệu, chụp mẫu, thiết kế, làm mới các bộ sưu tập váy cưới... để giữ sức cạnh tranh.

Chưa kể, giá thuê mặt bằng ở Hồ Văn Huê không ngừng tăng. Năm 2013, chị thuê mặt bằng 55 m2 với giá 15 triệu đồng/tháng, 5 năm sau tăng lên 18 triệu đồng/tháng. Năm 2018, chị chuyển sang mặt bằng rộng 128 m2 với giá thuê gần 30 triệu đồng/tháng. Trong suốt thời gian dịch Covid-19, tiền thuê nhà vẫn giữ nguyên. Đến thời điểm chị rời đi, mặt bằng này được chủ chào thuê với mức giá 33 triệu đồng/tháng.

"Chi phí ngày càng cao, nhưng muốn tăng giá dịch vụ, sản phẩm không hề dễ. Chỉ cần tăng giá, khách sẽ tìm đến những nơi khác có mức giá rẻ hơn, mà trên thị trường thì không thiếu cửa hàng như vậy", chị Khanh chia sẻ.

Theo chủ thương hiệu Jillian Bridal, điều khiến chị trăn trở hơn cả là lợi nhuận ngày càng thu hẹp, không còn tương xứng với thời gian, công sức và chi phí đầu tư bỏ ra. Nếu tiếp tục duy trì mô hình kinh doanh như trước, cửa hàng phải có lượng khách tăng lên đáng kể mới đảm bảo lợi nhuận. Khi bài toán đó chưa có lời giải, dịch Covid-19 ập đến, khiến cả ngành cưới lẫn cửa hàng của chị lao đao.

"Gần 2 năm không có khách. Hơn một năm sau dịch bệnh, kinh doanh không có lãi mà còn phải bù lỗ. Thêm chuyện gia đình, tôi nhận thấy không còn thời điểm nào thích hợp hơn nên quyết định chuyển hướng tập trung thiết kế, may váy cưới và chủ yếu cung cấp cho các studio", chị nói.

Thời điểm đó, phần lớn đơn hàng của chị Khanh đến từ các studio, còn khách lẻ tìm đến chị qua người quen giới thiệu hoặc mạng xã hội chứ không còn phụ thuộc vào lượng khách vãng lai.

Từ mặt tiền Hồ Văn Huê, chị quyết định chuyển vào hẻm ở phường Tân Sơn Hòa (quận Tân Bình cũ), thuê với giá 20 triệu đồng/tháng, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng cũ. Đến nay, chị cho biết việc kinh doanh vẫn ổn định, áp lực về chi phí không còn nặng nề như trước.

Theo chị Khanh, nhiều cửa hàng cũng lần lượt trả mặt bằng trên đường Hồ Văn Huê sau dịch Covid-19. Không chỉ những thương hiệu gắn bó lâu năm, một số cửa hàng mới mở sau đó cũng chỉ trụ được vài năm ngắn ngủi.

Ghi nhận của Tri Thức - Znews ở thời điểm hiện tại, một số đoạn đường ở Hồ Văn Huê thậm chí có 2-3 mặt bằng liền kề đều trong cảnh "cửa đóng then cài".

Làn sóng trả mặt bằng của các thương hiệu váy cưới tại Hồ Văn Huê bắt đầu từ sau dịch Covid-19 đến nay vẫn chưa dứt. Ảnh: Hoài Bảo.

Chị Khanh cho rằng tình trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Một phần là ảnh hưởng kéo dài của dịch Covid-19 khiến sức mua chưa phục hồi, phần khác đến từ sự thay đổi trong xu hướng mua sắm của cô dâu, chú rể khiến việc kinh doanh ế ẩm.

"Phần lớn các cặp đôi đều xem mẫu trên mạng trước, bàn bạc rồi mới đặt lịch hẹn đến cửa hàng. Khi đó, tiệm không cần nằm trên đường này mà nằm trong hẻm thì khách cũng tìm tới. Tôi quan sát thấy kể cả những tiệm trong hẻm sâu vẫn kinh doanh tốt. Mặt bằng đắc địa bây giờ không còn quá quan trọng", chủ Jillian Bridal nói.

Cặp đôi không ngại vào hẻm, đi thành phố khác để thử váy

Có kế hoạch tổ chức đám cưới vào cuối năm, gần như lúc nào có thời gian rảnh, chị Trần Bích Hạnh (26 tuổi, phường An Khánh) cũng lướt mạng xã hội xem giới thiệu, đánh giá các thương hiệu cho thuê váy cưới, sau đó đặt lịch đến cửa hàng.

Chị Hạnh cho biết 4 cửa hàng từng được chị ghé thử váy đều nằm trong hẻm. Điểm chung của những tiệm này là đều đầu tư vào không gian phòng thử đồ; đồng thời khá đông khách và hầu như không có khách vãng lai.

Theo chị Hạnh, giá thuê váy tiệc cưới hiện nay phổ biến ở mức 14-17 triệu đồng, trong khi váy đi bàn khoảng 8-9 triệu đồng. Nếu thuê cả hai, nhiều cửa hàng còn ưu đãi giảm còn quanh 20 triệu đồng.

Vì chưa sẵn sàng chi trả số tiền trên, chị Hạnh quyết định xuống tận Biên Hòa (TP Đồng Nai) để thử váy theo gợi ý của wedding planner (người hỗ trợ lập kế hoạch và tổ chức đám cưới). Cuối cùng, chị Hạnh thuê trọn bộ váy cưới và váy đi bàn với chi phí khoảng 10 triệu đồng ở đây, thấp hơn một nửa so với các cửa hàng chị từng thử tại TP.HCM.

"Quan trọng là váy đẹp, hợp sở thích và giá phải chăng. Tôi ở quận 2 (cũ - PV) nhưng vẫn sẵn sàng chạy qua các quận khác, thậm chí sang thành phố khác để thử. Tiệm nằm trong hẻm không còn là vấn đề", chị nói.

Anh Nghĩa - một wedding planner ở TP.HCM - cho biết thị trường váy cưới hiện nay phân hóa khá rõ. Phân khúc giá rẻ chủ yếu là các cửa hàng cho thuê online hoặc studio nhỏ, với mức giá thuê váy dưới 10 triệu đồng. Phân khúc cao cấp gồm váy thiết kế, may đo hoặc váy nhập khẩu dành cho nhóm khách có ngân sách lớn.

Trong khi đó, phân khúc trung cấp (khoảng 15-40 triệu đồng) là nơi cạnh tranh gay gắt nhất khi tập trung đông thương hiệu váy cưới và cũng là nhóm có lượng khách hàng lớn nhất.

Sau thời gian làm việc với các cặp đôi và những bên cung cấp dịch vụ, anh Nghĩa cho rằng điều khách hàng đang tìm kiếm không chỉ là một chiếc váy đẹp mà còn là toàn bộ trải nghiệm trong quá trình chuẩn bị cho ngày cưới.

"Từ khâu tư vấn, thử váy riêng, chỉnh sửa theo vóc dáng đến sự phối hợp giữa studio và wedding planner đều ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của cô dâu, chú rể. Vì vậy, việc các thương hiệu váy cưới sở hữu hàng trăm mẫu váy hay nằm trên một tuyến đường nổi tiếng không còn là lợi thế quyết định như trước", anh Nghĩa nói.