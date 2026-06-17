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Thế giới

Thoả thuận Mỹ - Iran sẽ được ký kết tại khu nghỉ dưỡng trên núi?

  • Thứ tư, 17/6/2026 06:37 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Thoả thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông có thể được ký kết tại khu nghỉ dưỡng trên đỉnh núi Buergenstock ở miền Trung Thụy Sĩ.

(Ảnh minh hoạ: Modern.az)

Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết trong một tuyên bố, rằng cơ quan này đã liên lạc chặt chẽ với Mỹ, Iran, Pakistan và Qatar về khả năng ký kết bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran.

“Lễ ký kết dự kiến diễn ra vào ngày 19/6, tại Buergenstock. Địa điểm này được đề xuất bởi các nhà trung gian hòa giải người Pakistan và Qatar, cũng như bởi Mỹ và Iran”, Bộ Ngoại giao Thuỵ Sĩ cho biết.

Iran yêu cầu Israel rút quân khỏi Lebanon

Phát biểu trước người đứng đầu các phái đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Tehran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, Tehran coi cuộc chiến ở Lebanon là “có liên hệ” với cuộc xung đột Mỹ - Iran.

Do đó, bất kỳ thỏa thuận nào để chấm dứt chiến tranh đều phải bao gồm Lebanon.

“Ngay từ ngày đầu tiên, Iran đã coi việc chấm dứt chiến tranh ở Lebanon là một trong những điều kiện để chấm dứt xung đột”, ông Araghchi nói và cho biết thêm rằng Iran coi thỏa thuận này là giữa “Mỹ và Israel một bên, còn bên kia là Iran và Hezbollah.”

Các quan chức Mỹ hôm 15/6 cho biết, việc Israel rút quân khỏi Lebanon không nằm trong thỏa thuận. Các quan chức Israel, bao gồm cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu, cũng tuyên bố quân đội nước này sẽ không rút khỏi miền nam Lebanon.

“Nếu Israel không rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà họ chiếm đóng, chiến tranh sẽ không thể chấm dứt hoàn toàn”, ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đôi khi tỏ ra thất vọng với ông Netanyahu, tin rằng các cuộc tấn công của Israel nhằm vào phong trào Hezbollah ở Lebanon đã khiến việc đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với Iran trở nên khó khăn hơn.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp hôm 16/6, ông Trump nói rằng ông Netanyahu “phải có trách nhiệm hơn đối với Lebanon”.

Vấn đề Trung Đông

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Minh Hạnh/Tiền Phong

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