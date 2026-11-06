Thỏa thuận đặc biệt của Fabregas

Cesc Fabregas đang trở thành một trong những HLV trẻ được săn đón nhất châu Âu sau khi giúp Como gây tiếng vang bằng chiến thắng 9-1 trước Lens tại Champions League rạng sáng 5/11.

Fabregas gây tiếng vang với Como.

Trong chuyến làm khách tại sân Stade Bollaert-Delelis, Como ghi tới 9 bàn sau 12 lần dứt điểm trúng đích. Tiền đạo Anastasios Douvikas lập hat-trick, trong khi tài năng trẻ Mattia Liberali ghi một bàn và kiến tạo hai lần trong 31 phút xuất hiện trên sân.

Sau bốn lượt trận Champions League mùa này, Como ghi tới 19 bàn, chỉ kém PSG (20 bàn). Đội bóng của Fabregas giành ba chiến thắng, nhận một thất bại và đứng thứ tư trên bảng xếp hạng.

Thành công giúp chiến lược gia 39 tuổi được nhiều CLB quan tâm. Fabregas còn hợp đồng với Como đến tháng 6/2028 và chưa có dấu hiệu muốn rời đội bóng. Tuy nhiên, một thỏa thuận đặc biệt trong hợp đồng có thể khiến các đội bóng lớn dễ dàng tiếp cận ông hơn.

Truyền thông Italy tiết lộ Fabregas có điều khoản cho phép chuyển đến Barcelona, Arsenal hoặc Chelsea với mức phí đền bù cố định. Đây đều là ba CLB mà cựu tiền vệ này từng khoác áo khi còn là cầu thủ.

Tuy nhiên, Chủ tịch Mirwan Suwarso khẳng định Fabregas thậm chí không cần điều khoản giải phóng hợp đồng. "Nếu ngày mai cậu ấy gọi cho tôi và nói muốn đến Leverkusen, tôi sẽ trả lời rằng nếu đó là điều cậu ấy mong muốn thì hãy cứ đi. Tôi thậm chí không cần nhận bất kỳ khoản đền bù nào", Suwarso chia sẻ.

Chủ tịch Como xem Fabregas như người thân trong gia đình, đồng thời ví ông với Johan Cruyff tại Barcelona, bởi chiến lược gia người Tây Ban Nha đặt nền móng cho triết lý bóng đá và sự phát triển của CLB.

Đáng chú ý, Fabregas còn là cổ đông của Como sau khi trở thành đồng sở hữu đội bóng vào năm 2022, thời điểm CLB vẫn thi đấu tại Serie B. Mối quan hệ đặc biệt càng khiến tương lai của Fabregas trở nên khác biệt so với những HLV hàng đầu khác tại châu Âu.