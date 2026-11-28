Dù nhận mức lương tốt hơn trước, 14-22 triệu đồng/tháng, nhiều công nhân ở Cần Giờ vẫn phải cân đối tiền trọ, ăn uống và sinh hoạt để dành một phần thu nhập gửi về quê.

Cảnh công nhân tan ca ở 'đại công trường' Cần Giờ Khoảng 18h30, dòng xe máy của công nhân tan ca dồn về cổng 30/4, khiến đường Thạnh Thới qua ‘đại công trường’ Cần Giờ ùn ứ cục bộ.

Anh Nguyễn Văn Mong hiện là thợ xây tô bậc 2, với mức lương 22 triệu/tháng ở công trường Cần Giờ.

Hơn 1 tháng kể từ khi đến Cần Giờ (TP.HCM) làm công nhân cho dự án Vinhomes Green Paradise, anh Hoàng Do (40 tuổi) vẫn đang tìm người ở ghép để san sẻ khoản tiền thuê trọ 4 triệu đồng/tháng.

Trước đây, anh Do làm công nhân ngành giày da, sau đó chuyển sang làm thợ xây dựng tự do. Mong muốn có công việc và thu nhập ổn định, anh đến Cần Giờ làm công nhân bậc 3 với mức lương 16 triệu đồng/tháng.

“Tôi ở trọ để có không gian nghỉ ngơi mỗi tối, nhưng thật sự là giá cao quá. Tôi đang thuyết phục bạn bè ở cùng mà chưa ai đồng ý”, anh nói với Tri Thức - Znews.

Cơ hội việc làm với mức thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng đang thu hút nhiều lao động đến Cần Giờ. Tuy nhiên, giá thuê nhà, thực phẩm và dịch vụ ăn uống tại địa phương cũng tăng cao, khiến không ít công nhân phải tính toán lại các khoản chi tiêu.

Tính toán từng khoản sau ngày lĩnh lương

Tại quận Bình Tân (TP.HCM trước sáp nhập), anh Do vẫn đang kinh doanh nhà trọ. Anh thuê một căn nhà với giá 8 triệu/tháng, sau đó chia thành 8 phòng cho thuê lại với giá từ 1-2,5 triệu/tháng. Do đó, anh khá bất ngờ khi riêng tiền phòng ở Cần Giờ đã chiếm 1/4 thu nhập.

Cũng theo anh Do, doanh nghiệp có bố trí chỗ ở miễn phí cho công nhân, chỉ cần đăng ký thì sẽ được sắp xếp. Tuy nhiên, số lượng người trong mỗi phòng sẽ khác nhau, có phòng hơn 10 người cùng ở. Vì muốn có không gian yên tĩnh, thoải mái nghỉ ngơi mỗi tối nên anh chủ động tìm trọ bên ngoài.

Anh dự tính mỗi tháng dành khoảng 7 triệu đồng cho tiền trọ và ăn uống, 7 triệu đồng gửi về gia đình. Sau hai khoản này, anh chỉ còn khoảng 2 triệu đồng cho những nhu cầu khác. Vậy nên, anh luôn cố gắng làm việc cẩn thận, hạn chế sai sót dẫn đến bị phạt tiền.

Công nhân tại "đại công trường" nhận lương 14-34 triệu đồng/tháng dựa trên năng lực và vị trí.

Cùng đội xây tô với anh Do, vợ chồng anh Quốc Thắng (35 tuổi) và chị Trúc Ly (38 tuổi) cũng chọn ở trọ để thuận tiện sinh hoạt, ăn uống. Anh chị vừa được chuyển đến Cần Giờ làm việc gần 1 tháng nay. Trước đó, cả hai làm công nhân cho dự án Vinhomes Green City (Long An trước đây).

Ở Long An, cặp vợ chồng chỉ mất 800.000 đồng/tháng để thuê phòng, trong khi tại Cần Giờ, căn phòng có giá 4 triệu đồng/tháng. "Nghe người dân kể trước đây ở đây phòng trọ giá 500.000 đồng đến 1 triệu đồng có rất nhiều. Vậy mà lúc hai vợ chồng đi tìm thì không thấy đâu", anh Thắng kể.

Hiện anh Thắng là công nhân xây tô bậc 3 với mức lương 16 triệu đồng/tháng, còn chị Ly làm thợ phụ, lương 14 triệu đồng/tháng. Với tổng thu nhập 30 triệu đồng, hai vợ chồng dự tính mỗi tháng chi gần 10 triệu đồng cho tiền trọ, ăn uống, xăng xe và các nhu cầu sinh hoạt. Khoản còn lại, anh chị còn phải dành để nuôi hai con đang đi học ở quê.

Thay vì thuê phòng riêng, anh Nguyễn Văn Mong (49 tuổi, quê Bạc Liêu) chọn ở chung với 4 công nhân khác để tiết kiệm chi phí. Mỗi tháng, cả nhóm trả khoảng 5 triệu đồng tiền trọ, điện, nước, chia đều mỗi người mất khoảng 1 triệu đồng.

Có gần 10 tháng làm công nhân cho VinCons, anh Mong hiện là thợ xây tô bậc 2, với mức lương 22 triệu/tháng. Tiền lương được trả thành hai đợt vào ngày 15 và 30 hàng tháng. Mỗi đợt, anh nhận khoảng 11 triệu đồng, song có những lần chỉ nhận 8-9 triệu đồng nếu thiếu công.

Căn trọ của anh Mong nhỏ gọn, đủ chỗ cho 3 người ngủ dưới trệt và 2 người ngủ trên gác.

Nam công nhân chủ yếu ăn cơm do công ty cung cấp. Chỉ vào các ngày nghỉ anh mới ăn ngoài, các phần ăn dao động 30.000-40.000 đồng/suất. Cuối tuần, anh có tụ tập ăn uống cùng bạn bè. Tổng cho khoản này khoảng 2 triệu đồng.

Mỗi tháng, anh Mong gửi khoảng 10 triệu đồng về quê để gia đình chi tiêu, khoản còn lại được giữ để phòng thân. "Tôi còn ba má, vợ và đứa con đang học cấp 3 ở quê nên phải tiết kiệm nhiều để lo cho sau này", anh nói.

Tại dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, mức lương của công nhân được phân theo tay nghề, vị trí công việc và định mức sản lượng có thể đảm nhận. Doanh nghiệp cũng cho biết sẽ bố trí chỗ ở, bữa ăn và đào tạo cho lao động chưa có tay nghề.

Trong đợt tuyển dụng đầu tháng 11, doanh nghiệp công bố mức thu nhập 14-34 triệu đồng/tháng đối với công nhân và 35-50 triệu đồng/tháng đối với tiểu đội trưởng, tùy vị trí, cấp bậc và năng lực.

Ổ bánh mì, tô bún tăng giá

Theo chồng từ Cà Mau lên Cần Giờ làm công nhân, chị Chà Thị Mộng Điều (34 tuổi) cũng không lường trước được chi phí sinh hoạt ở đây. Chị kể, ở quê, ai thuê gì thì hai vợ chồng làm nấy nên thu nhập bấp bênh. Hai tháng nay, chồng chị được nhận vào làm thợ phụ tại công trường với mức lương 14 triệu đồng/tháng.

Từng ở trọ trong thành phố với giá 1,5-2 triệu đồng/tháng, chị đinh ninh giá ở Cần Giờ sẽ rẻ hơn nên dắt díu cả 3 đứa con theo chồng đi mưu sinh. Tới nơi thì mới vỡ lẽ khi giá trọ đến 4 triệu đồng/tháng.

“Tôi cứ nghĩ trọ 2 triệu thì vẫn dư ít nhất 12 triệu đồng. Nhưng giờ trọ 4 triệu, thêm tiền điện nước, thu gom rác, tổng chi phí chỗ ở đã mất gần 5 triệu/tháng”, chị nói.

Chị Điều dắt theo con 3 tuổi đi bán vé số mỗi đêm.

Trong số 9 triệu đồng còn lại, chị dành 2,5 triệu đồng mua sữa cho con sơ sinh, vài trăm nghìn đồng mua tã và khoảng 2 triệu đồng lo ăn uống. Chỉ riêng những khoản thiết yếu này đã tiêu tốn gần 10 triệu đồng.

Để giảm chi tiêu, người mẹ hạn chế mua thịt, cá, thường xuyên ăn trứng chiên, trứng kho. "Hôm thấy con ngán trứng, tôi ra chợ mua con cá chét chưa tới 400g mà hết 50.000 đồng. Nếu cứ ăn như vậy thì chắc không còn tiền gửi về quê lo cho cha mẹ", chị kể.

Vừa trải qua lần sinh mổ thứ ba, chị Điều chưa thể tìm được công việc ổn định. Khoảng 1 tuần nay, chị bắt đầu bán vé số để có thêm tiền mua thức ăn cho con. Khi con cứng cáp hơn, chị dự định gửi trẻ để đi làm, cùng chồng trang trải chi phí sinh hoạt.

Không chỉ những công nhân mới chuyển đến, người dân sinh sống lâu năm tại Cần Giờ cũng cảm nhận rõ sự thay đổi của giá cả qua mỗi lần đi chợ, ăn sáng.

Sống ở Cần Giờ gần 60 năm, bà Hồng Thu cho biết 1 năm trở lại đây, cá, thịt, rau củ đều tăng giá. Trước đây, cá đù, một trong những loại cá có giá bình dân tại địa phương, chỉ khoảng 30.000-40.000 đồng/kg, nay loại rẻ cũng có giá khoảng 60.000 đồng/kg.

Một ổ bánh mì từng có giá 12.000 đồng hiện được bán với giá 20.000 đồng, các món bún, phở trước giá 25.000 đồng thì nay tăng lên 35.000 đồng. "Ngày trước cá rẻ thì còn mua được cá ngon ăn, giờ giá cao quá phải chọn loại rẻ hơn, ăn ít hơn để tiết kiệm", bà Thu nói.

Còn anh Phạm Văn Sang (36 tuổi) cho biết anh chưa từng thấy giá thuê trọ Cần Giờ cao như hiện nay. Đến đây vào năm 2014, trọ của anh lúc đó chỉ khoảng 700.000 đồng/tháng. Cư dân cũng thưa thớt, đất chủ yếu là để nuôi tôm, cá hoặc bỏ hoang.

“Khoảng 1 năm trước, phòng tôi thuê có giá 2 triệu đồng/tháng, nhưng bây giờ đã lên đến 5 triệu đồng/tháng rồi", anh Sang kể.

Nhận thấy cơ hội kinh doanh, tháng 5/2026, vợ chồng anh Sang thuê mặt bằng với giá 10 triệu đồng/tháng để mở quán cháo lòng. Nhưng thay vì mua nguyên liệu ngay tại vùng, anh phải nhập từ Bình Khánh hoặc Vũng Tàu vào để có giá rẻ hơn.

“Tôi chấp nhận tiền vận chuyển để có nguyên liệu rẻ, từ đó đưa ra mức giá phải chăng hơn cho công nhân”, anh nói.