Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, đoạn đường này có gần 50 hàng quán, từ cơm tấm, bánh mì, cà phê đến lẩu và hải sản. Nhiều quán dựng bằng khung sắt, mái tôn để phục vụ công nhân ra vào công trường mỗi ngày. Xen giữa các hàng quán là những xe bánh mì, quầy cà phê mang đi. Công nhân thường tranh thủ ghé mua trước giờ vào ca hoặc trong giờ nghỉ.

Khoảng 6h30, khi công nhân đi xe máy về phía cổng dự án, quán cơm tấm của anh Nguyễn Văn Nhí (33 tuổi, quê Cà Mau, hiện sống tại xã Cần Giờ) đã đỏ lửa. Anh thuê mặt bằng khoảng 160 m2 với giá 25 triệu đồng/tháng, dành một nửa để mở quán cơm và cho thuê lại phần còn lại. Mới mở hơn một tháng, quán có 14 bộ bàn ghế, gần như kín chỗ vào giờ cao điểm. Theo anh Nhí, mỗi ngày quán đón 200-250 lượt khách, chủ yếu là công nhân và kỹ thuật viên. Ba chú cháu anh thay nhau đứng bếp, chạy bàn từ sáng sớm đến khuya.

Trước khi mở quán tại Cần Giờ, anh Nhí từng bán cơm tấm gần một công trường ở Vũng Tàu. Sau hai tháng, khách thưa dần, anh đóng quán rồi chuyển về Cần Giờ. Ở chỗ mới, anh vẫn bán cơm tấm và sắp xếp giờ phục vụ theo ca làm của công nhân. “Chỗ nào đông công nhân thì tôi sẽ đến đó mở quán, chỗ này ế, tôi lại chuyển chỗ khác. Miễn sao kiếm được tiền”, anh Nhí nói. Phần mặt bằng anh cho thuê lại bán cà phê vào buổi sáng và phục vụ các món hải sản vào buổi tối.

Đến chiều tối, hàng quán lên đèn, xe từ công trường nối nhau đi ra. Trước một số quán trên đường Thạnh Thới đông khách, xe cộ có lúc ùn ứ khi nhiều người tấp vào ăn uống.

Công nhân rời cổng chính công trường, chạy xe ra đường Thạnh Thới. Một số người còn mặc nguyên đồng phục khi ghé quán ăn cùng đồng nghiệp sau giờ làm.

Cách quán anh Nhí chừng 50 m, anh Lê Hồng Thanh mở quán lẩu bò giữa một dãy hàng ăn. Anh Thanh chuyển từ phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM) về Cần Giờ từ tháng 8, thuê đất theo hợp đồng 5 năm rồi dựng quán bằng khung sắt, mái tôn. Anh kể khi mới đến, dọc tuyến đường chỉ lác đác vài hàng ăn. “Trong tuần đầu tôi đến đây, khu vực xung quanh đã mọc thêm 5 đến 6 quán lẩu khác”, anh Thanh nói.

Anh Thanh từng buôn bán gần một dự án Vinhomes ở quận 9 cũ nên quen với giờ giấc của khách làm công trường. Theo anh, quán thường đông vào buổi tối, khi công nhân tan ca và rủ nhau đi ăn. Khách ghé nhiều hơn vào ngày 15 và những ngày cuối tháng, trùng dịp công nhân nhận lương. “Để yên tâm bám trụ lâu dài, tôi làm thủ tục chuyển trường cho con xuống học tại xã Cần Giờ để hai cha con được sống gần nhau”, anh nói.

Sau giờ tan ca, có người ghé quầy rau mua đồ, có người dừng lại ăn tối cùng đồng nghiệp trên đường Thạnh Thới. Theo bà Mỹ (50 tuổi), người địa phương mở quán bánh mì trên đường Duyên Hải, đoạn đường này bắt đầu đông đúc khoảng nửa năm trở lại đây.

Bà Mỹ cho rằng việc buôn bán dọc đường Thạnh Thới phụ thuộc vào lượng công nhân tại công trường. “Một khi công trường thưa người, cảnh buôn bán dày đặc hiện tại cũng có thể nhanh chóng đổi khác”, bà nói.

Để giảm tiền nguyên liệu, anh Nguyễn Văn Nhí, chủ tiệm cơm Tấm, lấy rau từ Vũng Tàu về bán. Theo anh, một bó rau mua sỉ tại chợ ở Cần Giờ có giá khoảng 15.000 đồng, so với 9.000-10.000 đồng ở nơi anh lấy hàng tại Vũng Tàu. “Dù phải gánh thêm cước phà và chi phí vận chuyển đường dài, tôi vẫn chấp nhận nhập rau từ Vũng Tàu về để giữ giá vốn”, anh nói.

Theo anh Nhí, từ khi công nhân đổ về đông hơn, một số mặt hàng và dịch vụ quanh công trường cũng bắt đầu tăng giá.

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