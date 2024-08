Thịt lợn có dấu hiệu này dù ngon mấy cũng không nên ăn

Khi mới mua thịt lợn về, cách rửa thịt như thế này có thể gây hại: Rửa bằng nước sôi

Rửa bằng nước sạch

Rửa bằng giấm PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết thịt mua từ chợ về không nên dùng nước sôi để rửa. Thịt dễ bị biến tính co lại, hấp thu các hóa chất và chất bẩn nhiều hơn, do đó không an toàn.