Thịt bò bổ dưỡng đến mấy nhưng những người này cũng chớ dại ăn nhiều

Thịt bò là một trong những loại thịt đỏ phổ biến và được yêu thích nhất nhờ hương vị thơm ngon cùng giá trị dinh dưỡng vượt trội.

Tuy nhiên, dù bổ dưỡng đến đâu, thịt bò không phải là thực phẩm lý tưởng cho mọi người. Vậy ai nên hạn chế ăn thịt bò?

Người bị viêm khớp

Trong thịt bò chứa hàm lượng purin rất cao. Khi đi vào cơ thể, purin sẽ chuyển hóa thành axit uric. Lượng axit uric trong máu tăng cao sẽ kết tinh thành các tinh thể sắc nhọn lắng đọng tại các khớp ngón chân, ngón tay, đầu gối, gây ra các cơn đau gút cấp tính, sưng tấy và đau đớn.

Người bị bệnh sỏi thận

Nếu bạn có tiền sử hoặc đang điều trị sỏi thận (đặc biệt là sỏi urat hoặc sỏi oxalat), hãy hạn chế ăn thịt bò. Protein động vật trong thịt bò làm tăng lượng canxi và axit uric trong nước tiểu, đồng thời làm giảm lượng citrate (chất giúp ngăn ngừa sỏi thận). Quá trình này sẽ thúc đẩy các viên sỏi hình thành nhanh hơn và có kích thước lớn hơn.

Trong thịt bò chứa hàm lượng purin rất cao. Khi đi vào cơ thể, purin sẽ chuyển hóa thành axit uric.

Người có hệ tiêu hóa kém

Thịt bò có kết cấu các sợi cơ rất săn chắc và dai, do đó dạ dày cần tiết ra nhiều axit và co bóp mạnh hơn để tiêu hóa. Những người có hệ tiêu hóa yếu, người lớn tuổi chức năng đường ruột suy giảm hoặc trẻ nhỏ nếu ăn nhiều thịt bò rất dễ bị đầy bụng, khó tiêu, táo bón và ợ chua.

Người tăng huyết áp, tiểu đường, mỡ máu

Những người đang điều trị mỡ máu hoặc tăng huyết áp cần đặc biệt thận trọng và không nên ăn thịt bò thường xuyên. Nguyên nhân là loại thịt đỏ này chứa hàm lượng đạm động vật đậm đặc cùng lượng chất béo bão hòa rất cao. Khi dung nạp vào cơ thể, chúng dễ làm tăng nồng độ cholesterol xấu trong máu, gây áp lực lên thành mạch và đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch - yếu tố nguy hiểm trực tiếp khiến huyết áp tăng vọt và làm giảm hiệu quả điều trị bệnh.

Người vừa phẫu thuật cắt ruột thừa

Khi vừa phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa thì lúc này hệ thống tiêu hóa đang trong giai đoạn hoạt động yếu. Trong giai đoạn này, người bệnh thường được khuyến khích nên lựa chọn thức ăn mềm, lỏng, dễ tiêu như nước cháo loãng, cháo, súp loãng. Trong khi thịt bò là thức ăn tiêu hoá chậm, vì vậy, sau phẫu thuật bạn nên thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.