Thiều Bảo Trâm loay hoay vì vẫn chưa quên người yêu cũ

Trong single mới nhất “Không lời”, người yêu cũ tiếp tục là chủ đề được Thiều Bảo Trâm lựa chọn khai thác, gợi nhiều liên tưởng đến single cách đây 3 năm của chính nữ ca sĩ.

Thiều Bảo Trâm đã gặt hái được nhiều thành công thông qua chương trình Chị đẹp đạp gió. Trước khi tham gia show, Thiều Bảo Trâm vấp phải nhiều luồng dư luận tiêu cực bởi những hoạt động âm nhạc không quá nổi bật và những câu chuyện bên lề. Tuy nhiên, qua các tiết mục tại Chị đẹp, Thiều Bảo Trâm đã có những phần thể hiện tốt khi có khả năng trong cả mặt vocal và performance, sở hữu những phần thi được chú ý nhiều nhất.

Khán giả đã có cái nhìn khác về Thiều Bảo Trâm qua chương trình. Rất nhiều người không chú ý đến sự nghiệp âm nhạc của Trâm cảm thấy bất ngờ khi cô nàng sở hữu bộ kỹ năng hát - nhảy khá vững vàng. Thực tế, những điều này là dễ hiểu bởi Thiều Bảo Trâm được đào tạo bài bản tại Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, cũng từng hoạt động trong nhóm nhạc Bee.T với người chị Thiều Bảo Trang, theo đuổi phong cách âm nhạc sôi động, thiên về biểu diễn.

Sau cơn sốt Chị đẹp, khán giả kỳ vọng Thiều Bảo Trâm sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ trong sự nghiệp khi đã được chứng kiến nữ ca sĩ có thể hát có thể nhảy cũng như “cân” được nhiều thể loại nhạc khác nhau. Tuy nhiên, ở single mới nhất Không lời, Trâm vẫn theo đuổi những thứ đã quen thuộc với cô.

An toàn và dễ đoán

Ở EP after YOU từng đem lại nhiều thành công cho Thiều Bảo Trâm cách đây 3 năm, cô chọn hát về những câu chuyện buồn, về người yêu cũ cùng các sáng tác ballad nhẹ nhàng, dễ nghe. Sản phẩm không quá đặc biệt, nhưng nhờ những câu chuyện bên lề vào thời điểm phát hành giúp cho EP after YOU nói chung cũng như single Sau lưng anh có ai kìa đạt được thành công thương mại, trở thành sản phẩm nổi bật nhất trong cả sự nghiệp của Trâm.

Chính vì vậy, lần trở lại sau nhiều năm vắng bóng này, Thiều Bảo Trâm có lẽ chưa thực sự dám bứt phá khỏi vòng an toàn của mình. Không lời vẫn là một bản ballad rất nhẹ nhàng, dễ chịu đến từ Trid Minh - một nhạc sĩ khá “đắt show” khi tham gia sáng tác cho nhiều tên tuổi hàng đầu thị trường như Phương Ly, AMEE, Hồ Ngọc Hà,...

Không lời là một single có chất lượng ổn, nhưng còn an toàn và chưa đạt được kỳ vọng mà khán giả dành cho Thiều Bảo Trâm sau Chị đẹp.

Không lời thực chất là một ca khúc có chất lượng ổn, với phần giai điệu dễ nghe có phần gần gũi với các bản ballad Hàn Quốc, buồn nhưng không quá sướt mướt. Ca khúc cũng được đan cài một phân đoạn rap/đọc hát ở verse 2 mang lại một sự mới mẻ nhất định chứ không quá dễ đoán như các ca khúc trong EP after YOU của Trâm ba năm trước.

Trid Minh và NewL cũng đảm nhiệm phần phối khí cho bài, và 2 producer trẻ định hướng cho bài theo hướng pop/R&B khá hiện đại. Các âm thanh được sử dụng trong bài không quá đặc biệt, nhưng nghe văn minh và không sến, các lớp âm thanh cũng có nhịp điệu chắc chắn chứ không lê thê.

Tuy nhiên, về bản chất thì Không lời vẫn là một ca khúc ballad không có quá nhiều đột phá trong mặt giai điệu hay cấu trúc. Cách làm nhạc theo hướng pop/R&B mang màu sắc Hàn Quốc này cũng đã được nhiều nghệ sĩ tại Việt Nam thực hiện. Single của Thiều Bảo Trâm có nỗ lực không lặp lại hoàn toàn chính bản thân mình, nhưng để đặt vào thị trường Vpop đã có nhiều phá cách trong thời gian qua, Không lời vẫn là một ca khúc đơn giản, an toàn, dễ đoán.

Đặc biệt, chủ đề chuyện tình buồn, người yêu cũ trong Không lời không có nhiều sự khác biệt so với những Sau lưng anh có ai kìa hay Một tuần sau chia tay của chính cô 3 năm trước. Những ca từ trong bài như “Tự trách em thôi, cứ lún cho sâu/ Giờ này ngoài quyền buồn thì em còn quyền gì đâu”, “Cả hai đã bên nhau một đoạn đường dài/Chỉ tội là đoạn đường sai” không hẳn là quá cũ kỹ, nhưng cũng không mở ra một khía cạnh nào mới cho câu chuyện người yêu cũ đã quá quen thuộc.

Sự loay hoay của Thiều Bảo Trâm

Với thành công của single Sau lưng anh có ai kìa, Thiều Bảo Trâm xây dựng khá thành công hình ảnh một nữ ca sĩ ballad nhiều nỗi buồn tuy không còn mới mẻ nhưng vẫn khá thành công. Tuy nhiên, sau sản phẩm này, sự nghiệp của nữ ca sĩ chững lại, hầu như không có bước tiến nào đáng kể.

Cho đến khi tham gia Chị đẹp, Thiều Bảo Trâm mới được chú ý trở lại, với kỹ năng hát và trình diễn tốt. Lúc này, Thiều Bảo Trâm đứng giữa 2 lựa chọn: hoặc tiếp tục theo đuổi định hướng của 3 năm trước có thể đã lỗi thời, hoặc xây dựng hình ảnh mới thiên về phô diễn khả năng nhiều hơn nhưng có nhiều rủi ro. Và cô đã lựa chọn phong cách cũ của mình, thậm chí tiếp tục phần nào gợi nhắc về những câu chuyện bên lề trước đây của mình.

Thiều Bảo Trâm có năng lực nhưng còn loay hoay với định hướng âm nhạc.

Trong thời điểm không có quá nhiều sản phẩm âm nhạc nổi bật được phát hành, cộng với sự chú ý sau cơn sốt Chị đẹp có thể giúp cho Không lời của Thiều Bảo Trâm đạt được thành công nhất định. Tuy nhiên, để ca khúc thực sự bùng nổ như Sau lưng anh có ai kìa cách đây 3 năm thì rất khó bởi phong cách ballad như ở đây đang phần nào mất chỗ đứng, và những câu chuyện xung quanh cũng đã phai nhạt dần. Trâm cố gắng thêm thắt một số yếu tố R&B cho ca khúc không quá cũ kỹ, nhưng đây cũng không phải là những chất liệu được nhiều khán giả Việt hưởng ứng.

Tuy là một ca khúc khá đơn giản không đòi hỏi sự thể hiện công phu, nhưng Thiều Bảo Trâm phần nào duy trì được kỹ năng tốt mà cô thể hiện trong chương trình Chị đẹp. Nữ ca sĩ vẫn khoe được chất giọng có kỹ thuật khá ổn, cảm nhận tiết tấu tốt, trình bày bài không quá cao trào đột phá nhưng tình cảm, nhiều cảm xúc. Cô cũng cho thấy khả năng bắt nhịp tốt với những ca khúc có tiết tấu nhanh hơn những bản ballad quen thuộc, cũng như thể hiện khả năng đọc/rap ổn. Nếu như Thiều Bảo Trâm dám bứt phá ra khỏi vòng an toàn trong âm nhạc, với nền tảng kỹ thuật này, cô hoàn toàn có thể làm tốt những thể loại khác.

Rõ ràng, Thiều Bảo Trâm là ca sĩ có năng lực, giọng hát và kỹ năng đều thuộc dạng tốt trên thị trường hiện nay. Thứ khiến Thiều Bảo Trâm và Không lời chưa thực sự bứt phá hẳn lên so với mặt bằng chung chỉ nằm ở sự an toàn hơi quá mức trong chủ đề và sáng tác. Nếu nữ ca sĩ liều lĩnh và nắm vững trào lưu mới của thị trường, cô hoàn toàn có thể đạt thành công lớn hơn hiện tại.