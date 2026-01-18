Thiết bị giúp 'cắt cơn nghiện' điện thoại

Nhiều người trẻ đặt ra mục tiêu cắt giảm thời gian sử dụng mạng xã hội trong năm mới, vì đây được xem là hoạt động ngăn cản sự tập trung và kết nối.

Block là thiết bị chặn app, khiến điện thoại bị hạn chế chức năng, nhằm giúp người dùng giảm thời gian sử dụng. Ảnh: Brick.

Trong những năm vừa qua, người trẻ đã đặt ra nhiều thử thách như “Dry January” (tháng Giêng cạn) để giảm đồ uống có cồn, từ đó biến hoạt động này thành thói quen lâu dài. Đến hiện tại, họ đang làm điều tương tự với thời gian sử dụng điện thoại.

Khi năm 2026 bắt đầu, ngày càng nhiều người đặt mục tiêu cai nghiện điện thoại. WSJ ghi nhận sự gia tăng các quyết tâm “cai số” (digital detox) trong năm 2026, trong khi NYT dự đoán rằng “điện thoại cục gạch”, những chiếc điện thoại có rất ít ứng dụng hoặc không có truy cập Internet, sẽ quay trở lại.

Trong bối cảnh đó, nhiều ứng dụng ra mắt để hỗ trợ cắt giảm thời gian dùng mạng như Brick, Opal, Freedom, đang dần gây được sự chú ý. Brick, một thiết bị có giá 59 USD , hoạt động như một ổ khoá, chặn các ứng dụng trên iPhone.

Người dùng có thể tạo các chế độ chặn khác nhau và kích hoạt thông qua ứng dụng hoặc bằng cách chạm trực tiếp điện thoại vào miếng vuông. Tuy nhiên, họ bắt buộc phải chạm điện thoại vào Brick để gỡ chặn.

Hai đồng sáng lập Brick là TJ Driver và Zach Nasgowitz đều có chiếc smartphone đầu tiên khi còn là học sinh trung học và hiểu được lý do Gen Z khởi đầu phong trào chống mạng xã hội. Ý tưởng về Brick xuất phát từ chính những vật lộn của họ trong việc cưỡng lại sức hút của các nền tảng này.

Để kích hoạt hay "mở khoá" chặn app đều cần quét thiết bị. Ảnh: Brick.

“Chúng tôi cảm nhận vấn đề này rất mạnh mẽ", Driver, 26 tuổi, chia sẻ. Thiết bị này ra mắt vào năm 2023, được thiết kế để tạo ra sự cân bằng giữa tính linh hoạt và kỷ luật, nghiêm khắc hơn các ứng dụng chặn app khác, nhưng chưa cực đoan đến mức phải chuyển sang dùng điện thoại “cục gạch”.

“Nó phần nào tái hiện cảm giác để điện thoại ở nhà, nhưng người dùng vẫn giữ được các tính năng khác của smartphone”, Nasgowitz, 27 tuổi, cho biết.

Với những người cần xác thực hai yếu tố cho công việc, hoặc cần đặt xe, đồ ăn qua ứng dụng giao hàng, các thiết bị chặn app mang lại lựa chọn phù hợp hơn. Đồng thời, Brick cũng đủ nghiêm khắc để kìm hãm thói quen, yêu cầu chạm vật lý để mở khóa điện thoại, chủ động hơn nhiều so với việc chỉ bật tắt vài nút trong cài đặt.

Ngoài ra, khi rời khỏi nhà khi chưa bỏ chặn điện thoại, người dùng có thể chọn tính năng “Emergency Unbrick”. Tuy nhiên, họ chỉ có tổng cộng 5 lần, cho đến khi dùng hết và buộc phải gửi email cho Brick để xin thêm.

Bên cạnh giảm dùng điện thoại, khảo sát của YouGov cho thấy các mục tiêu năm mới 2026 nhìn chung khá quen thuộc, như tập thể dục nhiều hơn, tiết kiệm tiền, dành thêm thời gian cho những người thân yêu, và hạnh phúc hơn.

Theo Business Insider, việc giảm thời gian dùng màn hình thường hoạt động như một “thói quen then chốt”, giúp dễ theo đuổi các mục tiêu khác hơn, như tập luyện đều đặn hay dành thời gian trọn vẹn hơn bên bạn bè. Và nhìn chung, những điều đó sẽ khiến thế hệ trẻ cảm thấy hạnh phúc hơn.

Nasgowitz cho biết nhóm khách hàng lớn nhất của Brick là những người từ 20-35 tuổi. “Ở phạm vi rộng hơn, đó là những người rõ ràng quan tâm đến việc hoàn thiện bản thân. Có thể họ còn làm những việc khác, như đi tập gym. Đây chỉ là một phần trong ‘hệ sinh thái’ chăm sóc sức khỏe của họ”, anh nói.