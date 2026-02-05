Thiên thần trông giống Thủ tướng Italy bị xóa mặt

Gương mặt thiên thần bị cho là giống Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã bị xóa khỏi bức bích họa trong nhà nguyện ở Rome, khép lại vụ việc gây tranh cãi những ngày qua.

Gương mặt thiên thần trong bức bích họa được cho là giống Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã bị xóa. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh gây chú ý nằm trên một bích họa trong nhà nguyện thuộc Vương cung thánh đường San Lorenzo in Lucina, thuộc khu trung tâm Rome. Truyền thông Italy đưa tin ngày 4/2 (giờ địa phương), bức tranh đã bị chỉnh sửa trong đêm, khiến thiên thần trong bích họa không còn gương mặt.

Dưới bàn tay trùng tu của họa sĩ Bruno Valentinetti, gương mặt của một thiên thần trong tác phẩm bất ngờ mang những đường nét gợi nhớ đến Thủ tướng Meloni. Sự việc được báo La Repubblica đưa tin ngày 1/2, nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Trả lời La Repubblica ngày 4/2, ông Valentinetti cho biết ông được Vatican yêu cầu gỡ bỏ phần gương mặt gây tranh cãi. Đại diện Vatican hiện chưa phản hồi chính thức trước các yêu cầu bình luận của báo chí.

Ban đầu, ông Valentinetti từng phủ nhận việc cố tình tạo hình thiên thần giống Thủ tướng Italy, nhưng sau đó, ông đã thừa nhận. “Đúng vậy, đó là gương mặt của Thủ tướng”, ông nói, đồng thời cho rằng hình ảnh này cũng tương đồng với phiên bản bích họa trước đây.

Bức bích họa được hoàn thành từ năm 2000 và không nằm trong diện bảo vệ theo các quy định về di sản văn hóa.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tham dự buổi họp báo tại Rome, Italy, ngày 9/1. Ảnh: Reuters.

Việc thiên thần có nét giống bà Meloni đã khiến Bộ Văn hóa Italy và Giáo phận Rome mở cuộc điều tra. Hồng y Baldo Reina, Tổng đại diện Giáo phận Rome, nhấn mạnh rằng hình ảnh nghệ thuật trong tôn giáo “không thể bị lạm dụng hay khai thác sai mục đích”.

Linh mục Daniele Micheletti, quản xứ của vương cung thánh đường, cho biết ông có nhận thấy “mức độ tương đồng nhất định” giữa gương mặt thiên thần với Thủ tướng Meloni. Song ông khẳng định bản thân trước đó đã yêu cầu họa sĩ trùng tu bích họa đúng như nguyên trạng ban đầu, sau khi tác phẩm bị hư hại do nước.

Kể từ khi bức bích họa “giống Thủ tướng” được nhắc đến trên mặt báo, nhà thờ đã đón lượng lớn khách hiếu kỳ đến xem bích họa. “Nhiều người đến chỉ để xem tranh, thay vì tham dự thánh lễ hay cầu nguyện. Điều đó là khó chấp nhận”, linh mục Micheletti nói.

Về phần mình, Thủ tướng Giorgia Meloni tỏ ra nhẹ nhàng trước ồn ào. Bà đăng hình bích họa lên Instagram kèm chú thích: “Không, tôi chắc chắn không giống thiên thần”, cùng biểu tượng cảm xúc mặt cười.