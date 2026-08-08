Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đây là Van Gogh

Sách phác họa câu chuyện cuộc đời của vị họa sĩ tài ba mà bất hạnh, bằng cả con chữ và những hình ảnh đa màu sắc. Tác phẩm tái hiện hành trình của Van Gogh, từ một cậu bé dường như sinh ra đã mang nỗi buồn, đến một người môi giới nghệ thuật trẻ sống xa quê hương và gia đình, rồi rẽ ngang sang con đường tôn giáo với một đức tin mạnh mẽ, sau cùng là một họa sĩ cô đơn, khao khát hội họa và điên cuồng với đam mê hội họa.

Xuất bản

Thiên tài dùng hội họa để nói thay nỗi đau

  • Thứ bảy, 8/8/2026 08:40 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Cuộc đời nhiều bi kịch cùng những năm tháng điều trị bệnh không ngăn Vincent van Gogh dùng hội họa để chuyển hóa nỗi đau thành các kiệt tác bất hủ.

Van Gogh ảnh 1

Bức tranh Tự họa của danh họa Vincent van Gogh được vẽ vào năm 1889. Ảnh: wikipedia.

Vincent van Gogh dùng nghệ thuật để bộc lộ những cảm xúc mãnh liệt của mình về thế giới xung quanh. Ông ngất ngây trước vẻ đẹp của tự nhiên, và đớn đau bởi nỗi khổ của kiếp người, để rồi trong quãng đời ngắn ngủi bất hạnh, đã làm nên nhiều họa phẩm thuộc loại biểu cảm nhất lịch sử.

Khoảng một năm trước khi tạ thế, Van Gogh vẽ bức chân dung tự họa, thể hiện một tâm can giằng xé. Lông mày ông nhíu lại, ánh mắt xanh xuyên thấu lộ vẻ khổ đau, nhìn ta đó mà như lơ đãng, chìm đắm giữa dòng suy tưởng. Quanh ông là một nền xanh đầy các đường xoắn ngoằn ngoèo, kích động, như thể hòa cùng tâm hồn phiền muộn của nhà họa sĩ.

Người đương thời, khối kẻ nghĩ Van Gogh bị điên. Quả thật, có nhiều lúc thần kinh ông không ổn định. Bức chân dung tự họa ra đời khi ông tự giam mình trong một dưỡng trí viện ở miền nam nước Pháp.

Nhưng nhìn tranh ấy, ai dám bảo do người điên vẽ? Rõ ràng Van Gogh nắm rất rõ những kỹ thuật hội họa tiên tiến đương thời, và áp dụng chúng một cách đầy sáng tạo trong tác phẩm mình.

Đọc hàng trăm bức thư Van Gogh gửi đến người em thân yêu Theo, ta thấy ông giảng giải hết sức tường minh về cách dùng đường nét, màu sắc sao cho hiệu quả, hướng tới mục tiêu ông tự đặt cho bản thân với tư cách một họa sỹ: chuyển tải hết thăng hoa và khổ ải của đời người.

Thời thơ ấu nơi tỉnh lẻ Hà Lan

Van Gogh sinh ngày 30/3/1853 ở Groot Zundert, ngôi làng nhỏ ở Hà Lan gần biên giới Bỉ. Theodorus cha ông là mục sư Tin Lành thuộc Giáo hội Cải cách Hà Lan; mẹ ông tên Anna, con gái một thợ đóng sách.

Bà Anna truyền cho con tình yêu đọc sách, còn ông Theodorus tính tình nghiêm nghị, ngoan đạo cũng gây ảnh hưởng lớn đến nhân sinh quan của con trai.

Thuở Van Gogh còn nhỏ, chẳng có dấu hiệu gì báo trước một tương lai bất ổn. Song thân ông hòa thuận, và bản thân ông cùng năm người em cũng không xung khắc. Trong năm người, ông yêu mến nhất em gái Willemien và em trai Theo, đến cuối đời vẫn thân thiết với người em trai này.

Thu nhập của cha ông vốn khiêm tốn, cuộc sống gia đình không hề xa hoa, nhưng hai vợ chồng vẫn lo được cho con cái ăn học đầy đủ, để chúng tự do phát triển năng khiếu.

Ngoài ra, họ hàng thân thuộc cũng giúp đỡ thêm vào. Van Gogh có hai người bác (Hendrik, Vincent) và một người chú (Cornelis) làm nghề buôn tranh. Chính họ đã dìu dắt ông và Theo theo nghề này.

Bi kịch gia đình

Thật ra trong gia đình Van Gogh cũng có bi kịch. Đúng một năm trước ngày Van Gogh chào đời, mẹ ông hạ sinh một bé trai, song đứa bé chết non.

Van Gogh và người anh yểu mệnh này cùng mang tên Vincent. Bất chấp tuổi thơ êm đềm, dường như Van Gogh đã bị cái chết của người anh ám ảnh, mãi đến sau này vẫn vậy.

Thuở bé, ông rất ít nói, luôn nghiêm trang, trầm tư. Xem các ảnh chụp, ta thấy rõ điều đó.

George Roddam, Sława Harasymowicz

Đông A và NXB Dân Trí

Van Gogh Thiên tài hội họa chân dung

    Đọc tiếp

    Ám ảnh tâm lý mang tên ly hôn

    Ám ảnh tâm lý mang tên ly hôn

    0

    Nhiều người cho rằng ly hôn đồng nghĩa với việc thừa nhận bản thân là một kẻ thất bại. Dù cảm thấy ngột ngạt khi sống trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc, họ vẫn duy trì nó.

    Xúp hay súp, xốt hay sốt, si rô hay xi rô?

    Xúp hay súp, xốt hay sốt, si rô hay xi rô?

    0

    Trái với thói quen dùng của nhiều người, theo "Từ điển tiếng Việt" do học giả Hoàng Phê chủ biên, từ đúng chính tả là "xúp", "xốt", "xi rô", do đây là phiên âm từ mượn.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    0

    Trong văn phòng ở Hà Nội, biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy chia sẻ về không gian làm việc, những bản thảo, giá sách và niềm vui của một nghề thầm lặng.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý