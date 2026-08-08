Hỏa tinh có thể là quê hương của loài người

Nhiều nghiên cứu cho rằng nếu sự sống của Hỏa tinh xuất hiện sớm hơn trên Trái Đất, tổ tiên xa xôi của loài người có thể đến từ hành tinh đỏ.

Tàu MAVEN của NASA chụp lại bức ảnh Hỏa tinh với ánh sáng cực tím. Ảnh: NASA.

Khi mới hình thành, cả Trái Đất và Hỏa tinh đều liên tục hứng chịu những trận oanh tạc dữ dội bởi các sao chổi và tiểu hành tinh, trong đó nhiều vụ có đường kính lên tới hàng kilomet.

Sau những vụ va chạm này, một phần vật chất bị bắn ra khỏi trường hấp dẫn của hành tinh rồi trôi dạt trong không gian suốt hàng triệu năm trước khi đáp xuống bề mặt của một hành tinh khác.

Chắc chắn giữa Hỏa tinh và Trái Đất từng có sự trao đổi vật chất theo cách này. Chúng ta thậm chí có bằng chứng xác thực rằng các mảnh đá từ Hỏa tinh đã rơi xuống Trái Đất, những thiên thạch Hỏa tinh nổi tiếng.

Về lý thuyết, quá trình trao đổi này có thể diễn ra theo hai chiều, nhưng Hỏa tinh lại sở hữu một số yếu tố thuận lợi cho mình. Là hành tinh nhỏ hơn và khối lượng thấp hơn Trái Đất, vận tốc thoát của Hỏa tinh chỉ bằng khoảng 45% so với Trái Đất.

Ngoài ra, bầu khí quyển của Hỏa tinh cũng loãng hơn khoảng 165 lần - dù rằng trong quá khứ, nó từng dày đặc hơn hiện tại. Nói cách khác, cần ít năng lượng hơn để các mảnh văng ra từ Hỏa tinh thoát khỏi bầu khí quyển và đi vào không gian so với từ Trái Đất.

Thêm vào đó, lớp vỏ Hỏa tinh nguội đi sớm hơn lớp vỏ Trái Đất khoảng 100 triệu năm, và thiên thạch Vẻ đẹp Đen cho thấy nước đã hiện diện trên hành tinh đỏ vào thời điểm đó.

Giả sử quá trình chuyển đổi hóa học tiền sinh học sang sinh học trên Hỏa tinh cũng diễn ra với tốc độ tương đương trên Trái Đất, sự sống Hỏa tinh có thể đã xuất hiện sớm hơn 100 triệu năm so với hành tinh của chúng ta.

Khi đó, những mảnh đá văng ra từ Hỏa tinh hoàn toàn có thể mang theo các phân tử hữu cơ phức tạp hoặc thậm chí là những dạng sống sơ khai đến Trái Đất. Một dạng sống có nguồn gốc Hỏa tinh có thể đã tìm thấy môi trường thuận lợi để tiến hóa và phát triển trên Trái Đất từ thời điểm đó.

Suy cho cùng, rất có thể chính chúng ta là những “người Hỏa tinh” mà bấy lâu nay ta miệt mài tìm kiếm với các tàu vũ trụ và robot tự hành. Và khi nhân loại chuẩn bị lên đường đến hành tinh đỏ, thì biết đâu, đó thực chất lại chính là hành trình trở về nhà.