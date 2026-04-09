Thiện Nhân mắc kẹt giữa ồn ào

Sau hơn một thập kỷ bước ra từ Giọng hát Việt nhí, Quang Anh Rhyder và Phương Mỹ Chi đã chứng minh sự bền bỉ khi liên tục làm mới hình ảnh. Trong khi đó, Thiện Nhân - từng là quán quân được kỳ vọng, lại có hành trình nhiều sóng gió.

Khoảnh khắc Rhyder và Phương Mỹ Chi treo mình trên cao, dưới ánh đèn mờ ảo cùng pháo giấy bay rợp trời tại concert Luminarhy được nhiều khán giả khen đẹp không khác gì thước phim điện ảnh.

“Cuối cùng sau 13 năm, hai anh em đã được biểu diễn chung sân khấu. Cảm xúc thật bồi hồi, xúc động và cả tự hào vì hành trình mà hai anh em đã trải qua”, Phương Mỹ Chi chia sẻ.

Từng là đối thủ “không đội trời chung” với Quang Anh, Phương Mỹ Chi có một mùa giải tranh đấu khốc liệt với anh tại Giọng hát Việt nhí 2013. Thời điểm đó, hai bên đều xây dựng được lực lượng khán giả riêng, chương trình phủ sóng cả nước, mỗi vòng thi đều là những cuộc tranh tài gay cấn. Ra về với chức á quân, song Phương Mỹ Chi mang theo hình ảnh “cô bé dân ca” lớn lên và dần có những nước cờ đổi mới trong sự nghiệp. Đến nay cả hai đều đang là những gương mặt Gen Z nổi bật của showbiz Việt.

13 năm kể từ khi đăng quang quán quân Giọng hát Việt nhí, Quang Anh đã đi được một chặng đường dài với đủ thăng trầm. Trên hành trình đó, nỗ lực đổi mới, xóa bỏ cái mác ngôi sao nhí và ghi danh trên đường đua Vpop với nghệ danh Rhyder đã tạo được nhiều thành quả đáng ghi nhận.

Cả Quang Anh và Phương Mỹ Chi đều cổ vũ nhau và có mặt ở những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình suốt hơn một thập kỷ. Có thời điểm Quang Anh chật vật, gần như mất hút khỏi bản đồ âm nhạc, trong khi Phương Mỹ Chi ngày càng phất với định hướng rõ ràng, những dự án hút fan, được giới chuyên môn đánh giá cao. Khoảng cách giữa hai ngôi sao nhí khi đó một lần nữa là đề tài tốn nhiều giấy mực của truyền thông.

Bẵng đi một thời gian dài sau khi hoàn thành việc học và loay hoay với nhiều dự định chưa thành, Quang Anh đổi nghệ danh thành Rhyder, bắt đầu hướng đi, lộ trình chuyên nghiệp hơn. Màn tái xuất sau 10 năm trên sân khấu Rap Việt là bước ngoặt trên hành trình “lột xác” của Rhyder. Bùng nổ nhưng cũng lắm tranh cãi, những ngờ vực cứ thế bủa vây khiến người ta đặt dấu hỏi về Rhyder. Khó khăn chồng chất nhưng không vì thế mà giọng ca xứ Thanh chùn bước.

Cú hích lớn nhất với nam ca sĩ phải kể đến lần ghi danh vào Anh trai say hi. Tại đây, Rhyder đã viết nên câu chuyện kỳ diệu cho chính mình với ngôi vị Á quân. Tên tuổi thêm phần vụt sáng, lượng fan cũng được dung nạp, Rhyder trở nên đắt show, ra mắt album và bán “cháy” vé concert cá nhân ở tuổi 25.

Về Phương Mỹ Chi, nói về hành trình của cô là sự bền bỉ, nỗ lực không ngừng. Hình ảnh “cô bé dân ca” cũng trở thành thách thức khi cô trưởng thành, buộc phải tìm cách thoát khỏi khuôn mẫu cũ để mở rộng màu sắc âm nhạc.

Sau giai đoạn hoạt động dưới sự dìu dắt của Quang Lê, Phương Mỹ Chi quyết định tách ra hoạt động độc lập từ năm 2019. Những năm sau đó, cô thử nghiệm đa dạng thể loại, kể câu chuyện văn hóa theo cách riêng.

Năm 2025, Phương Mỹ Chi chinh phục sân chơi quốc tế Sing! Asia với vị trí top 3, mang đậm chất liệu văn hóa Việt vào các phần trình diễn, đồng thời “ẵm” quán quân Em xinh say hi.

Quán quân gây tiếc nuối

Cùng thời điểm, khác với những câu chuyện truyền cảm hứng của Rhyder lẫn Phương Mỹ Chi, một quán quân khác của Giọng hát Việt nhí là Nguyễn Thiện Nhân lại gây bàn tán vì ồn ào đời tư.

Hào quang sớm, quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 gây ấn tượng nhờ chất giọng dân ca ngọt ngào, từng được đặt lên bàn cân với Phương Mỹ Chi. Sau đó, Thiện Nhân tiếp tục khẳng định năng lực qua chiến thắng tại Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng (2016, 2019), phát hành album đầu tay và giành giải Mai Vàng, đồng thời nhận sự dìu dắt của vợ chồng Cẩm Ly.

Thông tin truyền thông ồn ào về Nguyễn Thiện Nhân chỉ xoay quanh ồn ào đời tư. Suốt nhiều năm làm nghề, cô không có tác phẩm âm nhạc tạo tiếng vang.

Tuy thế, sự nghiệp của cô khá chông chênh. Từ năm 2022, những ồn ào gia đình và quyết định sống riêng, công khai chuyện tình cảm đã khiến hình ảnh Thiện Nhân gặp nhiều áp lực dư luận, kéo theo quãng thời gian gần như vắng bóng khỏi âm nhạc.

Gần đây, những thông tin thiếu liên lạc với gia đình và việc tạm dừng hoạt động càng khiến hành trình làm nghề của cô thêm nhiều dấu hỏi.

Từ một quán quân đầy triển vọng, Thiện Nhân đang ở giai đoạn chững lại, nơi những lựa chọn cá nhân và biến cố đời sống ảnh hưởng đến con đường nghệ thuật.