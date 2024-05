Thiên An phủ nhận tin Jack chuyển tiền chu cấp 300 triệu đồng

Đại diện của Thiên An cho biết thông tin Jack chuyển tiền 300 triệu đồng đang được lan truyền trên mạng là bịa đặt.

Sáng 27/5, đại diện của Thiên An cho biết thông tin Jack chuyển khoản số tiền 300 triệu đồng để chu cấp cho con gái là bịa đặt. Phía nữ diễn viên mong muốn các tài khoản mạng ngừng chia sẻ những tin đồn nói trên.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh thông tin chuyển khoản được cho là từ Jack đến Thiên An, số tiền 300 triệu đồng. Thời gian chuyển tiền là ngày 14/2/2022. Tuy nhiên, hình ảnh không rõ ràng, khiến nhiều người cho rằng đây chỉ là tin giả.

Thiên An và con gái trong dịp sinh nhật mừng Sol tròn 3 tuổi. Ảnh: @thienan.

Bé Sol là con gái của Thiên An và Jack. Hiện cô bé đã 3 tuổi. Trên trang cá nhân, Thiên An chia sẻ nhiều hình ảnh về con gái. Sol có vẻ ngoài đáng yêu, kháu khỉnh và tự tin trước ống kính. Con gái của Thiên An thường xuyên đồng hành cùng mẹ trong nhiều sự kiện giải trí. Cô bé cũng tham gia làm mẫu ảnh, quay quảng cáo, đóng phim với Thiên An.

Nữ diễn viên tâm sự về con: "Nhỏ bé như hạt tiêu khiến tim mẹ được yêu. Mẹ muốn sống thật lâu để nhà ta được mãi bên nhau. Từng câu nói ấy con ghi vào tim. Mỗi khi chơi với con cứ lặng im, vì mẹ vẫn ở đây".

Thiên An sinh năm 1998 ở Bình Dương. Cô theo học đại học ở TP.HCM và nổi tiếng sau khi vào vai người yêu của Jack trong 4 MV là Sóng gió, Bạc phận, Sao em vô tình và Hoa vô sắc. Cô từng có thời gian hẹn hò Jack, sau đó chia tay. Thiên An một mình nuôi con chung của hai người. Chuyện tình cảm của hai người từng gây xôn xao dư luận suốt thời gian dài.

Cuối tháng 12/2022, Thiên An cho biết Jack và gia đình anh ngừng chu cấp cho con gái từ tháng 3/2022. Nữ diễn viên khẳng định hiện tại, cô và phía gia đình Jack không còn bất kỳ mối liên hệ nào. Cũng thời gian đó, Thiên An ủy quyền cho luật sư để kiện những cá nhân, fanpage trên mạng xã hội tung tin sai sự thật rằng cô có quan hệ với nhiều người trong giai đoạn yêu Jack. Thời điểm đó, phía Jack im lặng.