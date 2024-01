Thị trường sách in tại Mỹ giảm 2,6%

Tại Mỹ, doanh số sách tiểu thuyết tình cảm, giả tưởng, hồi ký khởi sắc trong khi thị trường sách thiếu nhi không có tăng trưởng khả quan. Sách bìa cứng tiếp tục được ưa chuộng.

Trong một năm ngành sách Mỹ đi xuống, cuốn hồi ký The Woman in Me của Britney Spears thành điểm sáng khi bán được hơn 908.000 bản. Ảnh: clutchpoints.

Theo khảo sát từ Circana BookScan mà The Publishers Weekly đăng tải, doanh số bán sách in ở Mỹ dù giảm nhưng nhìn chung có dấu hiệu khởi sắc và kỳ vọng ngành xuất bản sẽ đón trạng thái bình thường mới vào năm 2024.

Sách dành cho người lớn tăng trưởng nhờ hai nữ tác giả bán chạy

Hè năm 2023 doanh số sách in tại Mỹ liên tục giảm và giảm đến 4,1% sau 9 tháng đầu năm. Tuy nhiên, nhờ vào mức tăng 1,7% trong quý 4, doanh số bán sách in toàn năm 2023 chỉ giảm 2,6% so với năm 2022. Đây là mức giảm ít hơn nhiều so với quan ngại và dự đoán ban đầu.

Tương đương với năm 2022, có 8 tựa sách bán được hơn một triệu bản vào năm 2023. Trong số đó có 5 tựa đến từ hai tác giả: Colleen Hoover (chuyên thể loại tiểu thuyết tình cảm) với 3 tựa và Rebecca Yarros (chuyên thể loại sách giả tưởng) với 2 tựa. Hai nữ tác giả này đã giúp thúc đẩy doanh số tiểu thuyết dành cho người lớn lên gần 1% trong năm 2022, tiếp nối mức tăng doanh thu 8,5% vào năm 2022 so với năm 2021.

Ở tiểu thuyết dành cho người lớn, thể loại giả tưởng đạt thành tích tốt nhất, với doanh thu tăng 51,7%, dẫn đầu là hai cuốn sách bán chạy nhất của Yarros, tiếp theo là doanh thu của các tựa sách kinh dị/huyền bí/sinh lý học tăng 24,2%. Doanh số tiểu thuyết đồ họa có mức giảm lớn nhất, giảm 22,4%, nhưng vẫn xếp thứ ba trong tiểu thuyết dành cho người lớn.

Các danh mục khác không ghi nhận mức tăng, dù hầu hết phân khúc đều ghi nhận mức giảm vào năm 2023 ít hơn nhiều so với năm 2022. Doanh số sách phi hư cấu dành cho người lớn - phân khúc sách in lớn nhất - giảm 3,1% vào năm 2023, ít hơn nhiều so với mức 10,3% năm 2022.

Hạng mục này có hai cuốn hồi ký bán chạy là Spare của Hoàng tử Harry bán được hơn 1,2 triệu bản và The Woman in Me của Britney Spears bán được hơn 908.000 bản. Nhìn chung, doanh số hạng mục tiểu sử/tự truyện/hồi ký đã tăng 1,8% trong năm ngoái, chỉ xếp sau mức tăng 6,4% của sách tôn giáo và 3,8% của sách du lịch.

Trong khi tổng doanh số sách dành cho người lớn tăng trưởng khá tốt, sách thiếu nhi tiếp tục gặp khó khăn. Trong đó doanh số sách dành cho thiếu niên giảm 4,7% và sách phi hư cấu giảm 7,1%. Dog Man: Twenty Thousand Fleas Under the Sea của Dav Pilkey là cuốn sách bán chạy nhất trong thể loại tiểu thuyết dành cho lứa tuổi thiếu niên, bán được gần 1,1 triệu bản, trong khi tựa truyện Wimpy Kid mới nhất của Jeff Kinney, No Brainer, đã bán được hơn 515.000 bản.

Sách mới xuất bản và sách bìa cứng hồi phục trên thị trường

Nếu xét theo thời gian phát hành, doanh số của các sách mới xuất bản nhìn chung đã phục hồi, chỉ giảm 3,1% trong năm 2023 so với mức giảm 10% năm trước đó. Bên cạnh đó, doanh số của sách đã phát hành lâu giảm 2,6%, từ mức giảm 3,7% vào năm 2022.

Xét theo hình thức in ấn, điều đáng ngạc nhiên là dù giá tăng nhưng doanh số bán bìa cứng lại hồi phục tốt hơn so với bìa mềm thương mại. Theo đó, doanh số bán bìa cứng giảm 1,6% so với mức giảm 2,6% của bìa mềm thương mại. Thị trường bìa mềm phổ thông gần như đã biến mất vào năm ngoái, với doanh số giảm 15,6% và chỉ chiếm 3,4% tổng số sách bán ra. Doanh số bán sách bồi cứng hầu như không đổi, giữ ở mức 48 triệu bản.

Kỳ vọng kinh doanh xuất bản khởi sắc vào năm 2024

Dẫu năm 2023 giảm 2,6% và năm 2022 giảm 6,5% so với năm trước đó, doanh số sách in năm 2023 vẫn cao hơn 10% so với năm 2019 - năm trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Trong năm 2023, hầu hết nhà xuất bản đã thực hiện các bước đi khó khăn để giải quyết vấn đề tuyển dụng nhân sự quá mức nhằm đáp ứng doanh số bán hàng cao hơn trong giai đoạn 2020-2022. Ngoài ra, các chi phí phát sinh do lạm phát đã thuyên giảm trong những tháng gần đây.

Do đó, ngành xuất bản hy vọng năm 2024 sẽ ổn định theo trạng thái bình thường mới ai ai cũng mong đợi từ lâu. Tất nhiên, các nhà xuất bản lưu ý rằng năm 2024 cũng sẽ đến với rất nhiều bất khả đoán định, bao gồm cuộc bầu cử tổng thống cùng nhiều khúc mắc và quan ngại liên quan đến sự trỗi dậy của AI trong ngành kinh doanh và xuất bản sách.