Thi thể nam giới đeo balo chứa đá dưới hồ ở TP.HCM

Trong lúc câu cá ở khu vực làng ĐH Quốc gia TP.HCM, người dân phát hiện dưới hồ một thi thể nam giới mang balo chứa đá.

Chiều nay (26/5), Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra vụ việc phát hiện một thi thể dưới hồ nước với nhiều dấu hiệu bất thường.

Khu vực phát hiện thi thể đeo balo chứa đá bên trong. Ảnh: T.T.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, một nhóm người đi câu cá tại hồ nằm trong khu vực làng ĐH Quốc gia TP.HCM (phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thấy vật lạ nổi trên mặt nước. Khi lại gần kiểm tra, họ phát hiện một thi thể người nên trình báo cơ quan chức năng.

Công an phường Đông Hòa sau đó đã phối hợp với Công an TP Dĩ An đến hiện trường để khám nghiệm, đưa thi thể lên bờ.

Thi thể được xác định là nam giới trưởng thành. Nạn nhân đeo trên người một chiếc balo có chứa đá bên trong.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành công tác khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân.